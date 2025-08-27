Inquérito da PC revela detalhes de tortura contra crianças em São Gabriel da Palha

Um inquérito que apurou crimes de tortura e agressões contra duas crianças em São Gabriel da Palha foi concluído pela Polícia Civil na última quarta-feira (20). Os responsáveis são o padrasto, que também é pai biológico de uma das vítimas, e a mãe das crianças.

De acordo com a Polícia Civil, o padrasto havia sido preso temporariamente em 27 de junho. Na última segunda-feira (25), a Justiça converteu a prisão em preventiva. Já em relação à mãe, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

As investigações começaram em 24 de junho, após o Conselho Tutelar acionar a delegacia relatando que uma das vítimas apresentava lesões visíveis. Laudos periciais confirmaram que os ferimentos eram decorrentes de queimaduras, descartando a versão apresentada inicialmente pela mãe, que alegava acidentes domésticos.

O inquérito também apontou que a criança de seis anos sofria agressões físicas, castigos como corte forçado de cabelo e estava sem frequentar a escola há mais de dois meses. Além disso, testemunhas relataram que as vítimas eram obrigadas a realizar tarefas domésticas antes de brincar e, em alguns momentos, ficavam sozinhas na rua, sem supervisão de adultos.

Durante toda a apuração, os investigados negaram os crimes. No entanto, depoimentos, laudos e relatórios do Conselho Tutelar reforçaram as evidências de maus-tratos.