Atividades culturais marcam comemoração do aniversário de Newton Braga em Cachoeiro

Neste mês, o escritor Newton Braga comemoraria aniversário e, para lembrar a memória de um dos que foram um dos maiores ativistas culturais de Cachoeiro, tem programação especial no município. As ações começaram no dia 13, com reunião da Academia Cachoeirense de Letras, e seguem até dia 27 de agosto.

O próximo evento da programação é a I Jornada do Patrimônio Histórico e Cultural de Cachoeiro de Itapemirim, que ocorrerá nesta quarta (20), na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim, no Palácio Bernardino Monteiro, às 13h30. Dia 27 (quarta), será realizado o I Sarau “Poema para a poesia”, da escola estadual Zacheu Moreira Fraga, no Centro Cultural “Casa dos Braga”, às 19h.

Além dessas, também houve reunião da Academia Cachoeirense de Letras em homenagem a Newton Braga, na Casa dos Braga. No dia seguinte, aconteceu lançamento do vídeo da exposição virtual “Newton Braga entre seus amores e suas Paixões”, no canal do Youtube do Arquivo Público Municipal de Cultura Sala “Evandro Moreira”.

Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão, celebrar o aniversário de Newton Braga é muito mais que relembrar a data de nascimento de um escritor, é manter viva a força de sua obra, a delicadeza de seu olhar sobre Cachoeiro e a sensibilidade com que transformou palavras em identidade cultural, eternizando nas linhas o que somos, o que vivemos e o que sentimos.

“Ao reunir vozes, poesias, músicas e leituras, damos vida às palavras de Newton e de tantos outros autores, criando um encontro onde passado e presente se abraçam. É a cidade celebrando a si mesma, pela lente de um de seus maiores filhos”, afirmou Larissa Patrão.

Newton Braga: um dos maiores nomes da cultura capixaba

Newton Braga nasceu no dia 11 de agosto de 1911 na Fazenda do Frade. Filho do primeiro prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Francisco de Carvalho Braga, e irmão de Rubem Braga, formou-se em Direito, mas se destacou como jornalista e poeta. Foi dele a ideia de criar o Dia de Cachoeiro para celebrar o município e incentivar a volta e reencontro de pessoas naturais da cidade que tenham ido morar fora. Morreu em 1º de junho de 1962, aos 51 anos.