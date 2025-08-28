Aviator lidera crash games em junho, em meio a debate sobre mercado legal

O jogo do aviãozinho manteve a liderança entre os crash games no Brasil em junho de 2025. Segundo dados da KTO, o jogo Aviator registrou 13,18% de popularidade e chegou a atingir multiplicadores de até 2.159x. Mesmo com a hegemonia dos slots no ranking geral, o Aviator continua como referência entre os jogos de aposta rápida, combinando alta volatilidade e forte apelo entre os apostadores.

O jogo Aviator alcançou seu pico de popularidade em setembro de 2023, quando cerca de 1 em cada 4 jogadores da KTO apostaram no título. Desde então, a popularidade caiu em 2024, mas o jogo manteve-se de forma consistente no top 5 mais jogados da plataforma em todos os meses analisados. No universo dos crash games, porém, o Aviator segue popular, ocupando a liderança de forma ininterrupta na série histórica.

Na categoria de slots, os destaques do mês foram o Fortune Tiger, que liderou com 42,34%, seguido de perto pelo Fortune Rabbit (35,49%) e pelo Fortune Dragon (27,73%). Títulos como Macaco Sortudo, Gates of Olympus e Fortune Ox também apareceram entre os mais acessados, reforçando a popularidade dos jogos temáticos da PG Soft.

Paralelamente ao aumento da popularidade, cresce também o debate sobre a necessidade de maior fiscalização do mercado legalizado e regulado. A regulamentação é vista como essencial para garantir segurança aos jogadores, arrecadação de impostos e equilíbrio nas práticas de divulgação. Nesse contexto, propostas em tramitação buscam restringir patrocínios e anúncios de apostas em eventos esportivos e culturais, como forma de frear a propaganda abusiva e reduzir a exposição de jovens e públicos vulneráveis.

Enquanto os números mostram a consolidação de títulos como Aviator e Fortune Tiger, um novo marco é conquistado na indústria de cassinos brasileira. O governo do Rio de Janeiro, sob a gestão do governador Cláudio Castro (PL), publicou decreto autorizando a instalação de máquinas de apostas eletrônicas (VLTs) em bares, casas temáticas e “sports bars” no estado. As operações deverão ser feitas exclusivamente via Pix, com autenticação biométrica (incluindo reconhecimento facial e QR code) e vinculadas ao CPF ou passaporte, excluindo o uso de dinheiro em espécie para diferenciar os novos terminais dos clássicos caça-níqueis.

A Loterj será responsável pela gestão e fiscalização, com sistemas de monitoramento em tempo real, auditorias independentes e registros completos das operações. Segundo o órgão, a medida é vista como um “marco histórico” que pode gerar até 65 mil empregos, fomentar o turismo e modernizar o setor de apostas com foco em segurança e responsabilidade.