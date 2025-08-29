Baixa oferta e alta demanda sustentam preços de boi e porco

A baixa oferta de animais para abate tem sustentado os preços do boi gordo no encerramento de agosto. De acordo com pesquisadores do Cepea, os frigoríficos de grande porte seguem priorizando animais destinados à exportação, o que mantém as cotações firmes e, em alguns casos, resulta em aumentos para boi e novilha.

Desde julho, as exportações brasileiras de carne bovina registram resultados recordes, reforçando a tendência de valorização. Pecuaristas consultados pelo Cepea, por sua vez, aguardam preços ainda maiores e negociam a produção de forma gradual. No estado de São Paulo, o boi gordo está sendo comercializado em torno de R$ 310.

