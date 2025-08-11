Banda da PM se apresenta em comemoração aos 51 anos do 3º Batalhão em Alegre

A cidade de Alegre se prepara para uma noite especial no próximo 13 de agosto, quando a Banda de Música da Polícia Militar do Espírito Santo realizará uma apresentação em homenagem ao 51º aniversário do 3º Batalhão. O evento, aberto ao público, acontecerá na Praça Seis de Janeiro, no Centro, a partir das 20h.

O repertório promete encantar o público com músicas que unem emoção e qualidade técnica, destacando o talento dos músicos militares. A iniciativa busca aproximar a corporação da comunidade, celebrando não apenas a data comemorativa, mas também a integração social e cultural.

Leia também: Polícia Federal encerra empresa clandestina de segurança em Aracruz

“Será uma noite memorável, preparada com muito carinho para todos. Convidamos as famílias a participarem e compartilharem desse momento conosco”, destacaram os organizadores.

O evento é gratuito e integra as comemorações oficiais do aniversário do 3º Batalhão, reforçando a importância da música como instrumento de união e celebração.