Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente de carro

O trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, foi interrompido na manhã desta quarta-feira (20) após o carro dos influenciadores digitais Bia Miranda, de 21 anos, e Gato Preto, de 31, colidir contra um poste. De acordo com informações divulgadas pelo Bom Dia SP, uma pessoa ficou ferida no acidente e precisou ser levada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para receber atendimento médico.

Logo depois da batida, Gato Preto usou as redes sociais para se pronunciar. Em um story publicado e posteriormente apagado, afirmou: “Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave.” A postagem repercutiu, mas foi retirada do ar poucas horas após ser publicada, segundo o portal Metrópoles.

Apesar da exclusão, o influenciador manteve outras publicações. Em uma delas, exibiu ferimentos na mão e relatou, de dentro de um carro de aplicativo, que só queria chegar em casa. Já em um vídeo gravado ainda no local do acidente, antes de deixar o automóvel, lamentou o prejuízo: “Um milhão e meio jogado fora.”

Pouco tempo antes da colisão, os dois influenciadores haviam divulgado nas redes sociais registros de uma festa. Os conteúdos mostravam momentos de música, consumo de bebidas alcoólicas e cigarros, o que reforçou a repercussão em torno do acidente.