BNDES anuncia R$ 60 mi para cooperativas de agricultura familiar

A iniciativa BNDES Bioinsumos, que destinará até R$ 60 milhões em recursos não reembolsáveis a cooperativas da agricultura familiar

Foto: Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta semana, na abertura do Semiárido Show, em Petrolina (PE), a iniciativa BNDES Bioinsumos, que destinará até R$ 60 milhões em recursos não reembolsáveis a cooperativas da agricultura familiar para produção e multiplicação de bioinsumos acessíveis e replicáveis.

Inovadora tanto no formato quanto no público apoiado, a iniciativa, que conta com recursos do BNDES Fundo Socioambiental e colaboração técnica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi apresentada pela chefe do Departamento de Inclusão Produtiva e Educação do Banco, Celina Tura.

