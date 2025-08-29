O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta semana, na abertura do Semiárido Show, em Petrolina (PE), a iniciativa BNDES Bioinsumos, que destinará até R$ 60 milhões em recursos não reembolsáveis a cooperativas da agricultura familiar para produção e multiplicação de bioinsumos acessíveis e replicáveis.

Inovadora tanto no formato quanto no público apoiado, a iniciativa, que conta com recursos do BNDES Fundo Socioambiental e colaboração técnica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi apresentada pela chefe do Departamento de Inclusão Produtiva e Educação do Banco, Celina Tura.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agricultura-familiar/bndes-anuncia-r-60-mi-para-cooperativas-de-agricultura-familiar/