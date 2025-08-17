Segurança

BR-101: jovem morre após grave acidente em Iconha

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Um grave acidente envolvendo uma moto e dois carros resultou na morte de um jovem de 22 anos. O fato ocorreu, no km 379 da BR-101, na localidade de Tocaia, em Iconha.

A colisão entre os veículos aconteceu neste sábado (16) e o motociclista, que seguia para a casa dos pais, morreu no local.

Os motoristas e um passageiro dos outros veículos foram socorridos para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro e hospitais da região.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Iconha, investiga o caso.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

Espírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por