BR-101: jovem morre após grave acidente em Iconha

Um grave acidente envolvendo uma moto e dois carros resultou na morte de um jovem de 22 anos. O fato ocorreu, no km 379 da BR-101, na localidade de Tocaia, em Iconha.

A colisão entre os veículos aconteceu neste sábado (16) e o motociclista, que seguia para a casa dos pais, morreu no local.

Os motoristas e um passageiro dos outros veículos foram socorridos para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro e hospitais da região.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Iconha, investiga o caso.