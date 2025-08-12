Brasil abre mercado na Guatemala para mudas de cana-de-açúcar
Além do valor agregado baseado em pesquisa científica, essa abertura de mercado abre oportunidades para o setor privado brasileiro
•
O governo brasileiro e o governo da Guatemala concluíram negociação fitossanitária para que o Brasil exporte mudas “in vitro” de cana-de-açúcar do Brasil para aquele país.
Além do valor agregado baseado em pesquisa científica, essa abertura de mercado abre oportunidades para o setor privado brasileiro, possibilitando novas parcerias na área de biotecnologia, prestação de consultoria e assistência técnica.
Leia mais em: https://conexaosafra.com/economia/brasil-abre-mercado-na-guatemala-para-mudas-de-cana-de-acucar/
