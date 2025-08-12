Conexão Safra

Brasil abre mercado na Guatemala para mudas de cana-de-açúcar

Além do valor agregado baseado em pesquisa científica, essa abertura de mercado abre oportunidades para o setor privado brasileiro

O governo brasileiro e o governo da Guatemala concluíram negociação fitossanitária para que o Brasil exporte mudas “in vitro” de cana-de-açúcar do Brasil para aquele país.

Além do valor agregado baseado em pesquisa científica, essa abertura de mercado abre oportunidades para o setor privado brasileiro, possibilitando novas parcerias na área de biotecnologia, prestação de consultoria e assistência técnica.

