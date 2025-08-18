Os governos do Brasil e das Filipinas concluíram negociação sobre os requisitos sanitários para a exportação de carne bovina com osso e miúdos bovinos brasileiros para o país asiático.

Com mais de 118 milhões de habitantes e consumo crescente de proteína animal, as Filipinas são um mercado estratégico para o agronegócio nacional. Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários para o país, entre os quais se destacam carnes, cereais, farinhas e produtos do complexo sucroalcooleiro. A ampliação dos produtos autorizados a ingressar no mercado filipino fortalece a relação comercial bilateral e abre novas oportunidades para a cadeia produtiva da bovinocultura brasileira.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/brasil-abre-mercado-para-carne-bovina-nas-filipinas/