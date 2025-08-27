Brasil colhe o primeiro café com baixa pegada de carbono

Os produtores Juliana e Flávio Pereira Mello, de Monte Santo de Minas (MG), e Diogo Dias Teixeira de Macedo, de São Sebastião da Grama (SP), acabam de colher o primeiro café brasileiro com pegada de carbono reduzida em até 40%. O marco é resultado de um projeto pioneiro da Yara Fertilizantes em parceria com a Cooxupé.

A iniciativa utilizou fertilizantes do portfólio Climate Choice, produzidos a partir de fontes renováveis e com até 90% menos emissões do que os convencionais. Além disso, os insumos foram entregues em embalagens sustentáveis e transportados de forma a reduzir impactos ambientais.

