Cachoeirense Ausente: morre no Rio, aos 74 anos, o sociólogo Michel Misse

O sociólogo cachoeirense Michel Misse, e professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e um dos mais importantes pesquisadores na área de violência, criminalidade e segurança pública do país, morreu na manhã desta quinta-feira (14), aos 74 anos.

Misse tinha câncer no pulmão e estava internado no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, desde o fim de julho. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Em 1999, ele fundou o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana (NECVU/UFRJ). O sociólogo ficou à frente do programa até 2023.

Filho de imigrantes libaneses e nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Michel chegou ao Rio em 1967, aos 16 anos, para estudar.

Michel Misse também escreveu vários livros. Entre as obras, se destacam “Malandros, marginais e vagabundos: a acumulação social da violência no Rio de Janeiro” (1999); “O Inquérito Policial no Brasil: Uma Pesquisa Empírica” (2010); e “O Estigma do Passivo Sexual” (1979).

Em 2009, foi eleito e homenageado como o Cachoeirense Ausente, principal honaria da Festa de Cachoeiro. Michel deixa a companheira, a socióloga Joana Vargas, três filhos — André, Daniel e Michel Filho —, e os netos Laila e Antonio.