Cachoeiro: Banco de Alimentos vira referência e inspira cidades do ES

O Banco de Alimentos de Cachoeiro de Itapemirim, gerido pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), recebeu, nesta quarta-feira (30), a visita técnica da equipe de Assistência Social da Prefeitura de Mimoso do Sul. O encontro teve como objetivo apresentar as práticas que fazem do equipamento uma referência no enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional no Espírito Santo.

Durante a visita, os representantes de Mimoso do Sul conheceram toda a estrutura do Banco de Alimentos, incluindo o processo de triagem, armazenamento e distribuição dos alimentos, além dos critérios de atendimento às famílias e instituições cadastradas. A equipe também acompanhou a rotina de trabalho do espaço, que tem transformado vidas ao garantir acesso à alimentação saudável e de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Éder Botelho da Fonseca, ressaltou a importância do reconhecimento do trabalho realizado em Cachoeiro. “Receber equipes de outros municípios é a prova de que o nosso modelo de gestão está dando certo. Cada visita fortalece nosso compromisso de ampliar as ações de segurança alimentar e de manter o foco em políticas públicas que gerem dignidade e justiça social para quem mais precisa”, destacou.

O subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Cid Fassarella, que acompanhou os visitantes, reforçou o valor da troca de experiências. “Compartilhar nossas práticas e resultados é fundamental para que outras cidades possam replicar o que tem dado certo. A união dos municípios na luta contra a fome fortalece a rede de assistência social em todo o Estado e gera resultados concretos na vida das pessoas”, disse.

O Banco de Alimentos atua na entrega de Cestas Verdes e Cestas de Alimentos a famílias previamente cadastradas pelos Cras e Creas, além de instituições que atendem pessoas em situação de risco, com cadastro ativo junto ao Comasci e ao Consemca. Com uma gestão eficiente e comprometida, o equipamento segue se destacando como referência estadual e sendo procurado por diversas cidades capixabas interessadas em replicar suas boas práticas.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reafirma seu compromisso em fortalecer o combate à fome e promover o acesso à alimentação de qualidade, consolidando o município como exemplo de política pública humanizada e eficaz.