Cachoeiro: Canto do Agro apresentará o Festival de Jacu de 2025

O programa Canto do Agro será gravado no próximo domingo (10), no Festival de Jacu 2025.

O Canto do Agro é um projeto inovador que une uma vasta semântica em torno do eixo rural, com os temas: empreendedorismo, sucessão familiar, sustentabilidade, força da mulher, inovação, cooperativismo, turismo, arte cultura. Valoriza a vida do produtor, evidenciando a vida no campo de forma autêntica, inspiradora, acolhedora, tradicional e vibrante.

Leia também: Com várias atrações, Festival de Jacu 2025 terá entrada gratuita todos os dias

Um cantor de viola, um produtor rural e um assunto relevante, formam o escopo do Canto do Agro em uma atmosfera de quintal sertanejo. Cada ação se torna um programa no Youtube no canal cantodoagrooficial e no Instagram @cantodoagro.

A próxima edição do programa será especial, produzido no Festival de Jacu e terá participação dos Irmãos Brambilla, e Zé da Silva junto com aquele “papo raíz” em um momento único na maior festa comunitária do Sul do Espírito Santo.

O projeto é de realização da Casulo Marketing, apresentado por Simone Castanheira e Aline Rocha, com produção de RHM Estúdio com assessoria de palco da agência amiga.