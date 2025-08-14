Cachoeiro convoca artistas para eleição do Conselho de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) e o Conselho Municipal de Política Cultural de Cachoeiro de Itapemirim (Cmpcci) emitiram o Ato Convocatório nº 001/2025, convocando representantes dos segmentos artísticos e culturais do município para a escolha dos novos membros da sociedade civil que irão compor o conselho no biênio 2025-2027.

A eleição está marcada para o dia 20 de outubro deste ano, às 19h, no Auditório Marília Mignone, localizado no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro. O processo é uma oportunidade importante para que a classe artística local atue diretamente na formulação, fiscalização e avaliação das políticas públicas de cultura do município.

Representatividade cultural

O Cmpcci é formado por 14 câmaras setoriais, sendo oito representantes da sociedade civil e seis do poder público, sendo os conselheiros do poder público indicados diretamente pelo Executivo. Já os representantes da sociedade civil são escolhidos por meio de votação entre os próprios membros de cada segmento cultural.

Os segmentos culturais que terão representação são:

Literatura

Teatro

Cinema, vídeo e cultura digital

Cultura popular

Música

Artes plásticas, fotografia, artesanato e colecionadores

Arquitetura e patrimônio histórico

Dança

Cada segmento deverá eleger um representante titular e um suplente e, em casos de impasse entre os candidatos, será realizada uma votação aberta entre os presentes na plenária do dia 20 de outubro.

Inscrições abertas

Os interessados em se candidatar a uma das vagas deverão ter mais de 18 anos e comprovar pelo menos dois anos de atuação no segmento cultural que pretendem representar. A inscrição pode ser feita até o dia 13 de outubro, às 18h, por e-mail ([email protected]) ou presencialmente, no Centro Cultural Palácio Bernadino Monteiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para validar a inscrição, é necessário enviar:

Ficha de Inscrição (Anexo I)

Carta de anuência ou indicação de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) relacionada ao segmento

Documentação comprobatória da atuação cultural

Cada OSC pode indicar apenas um representante por segmento e, em casos excepcionais de vacância e ausência de outras OSCs no segmento, será permitido fazer uma nova indicação em novo ato convocatório.

Participação da comunidade artística

Para votar, é necessário ter mais de 16 anos, declarar-se atuante no segmento e preencher a Ficha de Votação (Anexo II), a ser entregue presencialmente no dia da eleição.

Os documentos oficiais, incluindo os anexos necessários para inscrição e votação, estão disponíveis no portal da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na aba de transparência/editais.

Fortalecimento da cultura local

Com o novo ciclo de representatividade se aproximando, a Semcult reforça a importância da participação ativa da classe artística no processo. “Este é um momento fundamental para que os fazedores de cultura de Cachoeiro se reconheçam como parte estruturante das políticas públicas culturais. A eleição é o espaço legítimo de voz e decisão da sociedade civil”, destacou o presidente do conselho, Lucas Schuina.

A convocação representa mais um passo para fortalecer o diálogo entre o poder público e os agentes culturais, contribuindo para uma política cultural mais democrática, plural e eficiente.