Cachoeiro divulga ruas que serão asfaltadas e recapeadas; confira

A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança no trânsito, valorização dos imóveis e bem-estar para os moradores.

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, dará início a um novo pacote de obras de pavimentação e recapeamento em ruas de diversos bairros da cidade. O convênio firmado entre os dois entes públicos prevê melhorias significativas na malha viária urbana, com intervenções que vão desde o asfaltamento completo de vias até o recapeamento de trechos já pavimentados, mas que necessitam de revitalização.

O trabalho será coordenado pela Secretaria Municipal de Obras (Semo) e abrangerá regiões com alto fluxo de veículos e grande concentração populacional. A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança no trânsito, valorização dos imóveis e bem-estar para os moradores.

“As ruas contempladas foram escolhidas com muito critério técnico e sensibilidade às demandas da população. Nossa gestão não tem medido esforços para angariar recursos e transformar em realidade obras que a cidade precisa há muito tempo. Esse convênio com o Governo do Estado é resultado desse compromisso e da nossa capacidade de articulação em favor de Cachoeiro”, destacou o prefeito Theodorico Ferraço.

Confira os bairros e vias que serão asfaltadas ou recapeadas:

Centro

  • Rua Brahim Antônio Seder

Boa Esperança

  • Rua Delo Moreira
  • Avenida Leopoldino Smarzaro

Jardim Itapemirim

  • Rua Ayro Sardemberg
  • Rua Antônio Cardoso Coelho
  • Rua Vicenzo Tedesco
  • Rua José Barbosa

Basiléia

  • Rua Eduardo Gonçalves
  • Rua Machado de Assis
  • Rua Teotônio Souto Machado
  • Rua Joaquim Nabuco
  • Rua Paulo Vieira Machado

Ferroviários

  • Rua Anacleto Ramos
  • Rua Mário Imperial
  • Rua Manoel Braga Machado
  • Rua Honorinda de Oliveira Silva
  • Rua Luiz Octávio Grégio
  • Rua Pedro Quinelato
  • Rua Pedro Macedo

Nossa Senhora da Penha

  • Rua José Rabelo
  • Rua Washington Luiz
  • Rua Nilo Peçanha

Santa Helena

  • Rua Santa Terezinha
  • Rua Rineu Wermogenes dos Santos

Adelardo Machado

  • Rua Lucínia Braga Machado
  • Rua Giovane Costa Filho
  • Rua Bonaventura G. Filho
  • Rua Jessé de Freitas Tristão

Aquidaban

  • Rua Alziro Viana

Costa e Silva

  • Rua Arguile Marcocini
  • Rua Sebastião Bueno

Caiçara

  • Avenida Caiçara

Amaral

  • Rua Professor Gilceu Machado

Paraíso

  • Rua Euclides da Cunha

São Geraldo

  • Rua Domingos Farias
  • Rua Luiz Brandolini
  • Rua Victório Molnarol
  • Rua Valdório Giro

Independência

  • Rua Coronel Monteiro
  • Rua Dom Fernando
  • Rua Fernando de Melo Fortunato
  • Rua Antenor dos Santos Costa
  • Rua Padre Melo

Sumaré

  • Rua Genaro Ribeiro

Otto Marins

  • Rua Nilton Ribeiro Rosa
  • Rua Mileto Louzada
  • Rua Antônio Secati
  • Rua Aristóteles Gomes Viana
  • Rua Emílio Passamai
  • Rua Antero dos Santos França
  • Rua Frelandount
  • Rua Antônio Uberati
  • Rua Romildo Ferrari Beirute

Santo Antônio

  • Rua Luiz Corrêa Malva
  • Rua Alcery Matias Lemos
  • Rua Xingu

Estelita Coelho Marins

  • Rua Pedro Sechin
  • Rua João Enéas de Moraes

Pacotuba

  • Rua Emiliano Amorim

Santa Cecília

  • Rua Cabo Taveira
  • Rua Milgruges Gomes da Silva
  • Rua Gladestone Fernandes Ferreira
  • Rua Manoel Belmiro dos Santos

Parque Laranjeiras

  • Rua Domingos Lorencine

São Francisco de Assis

  • Rua Valdear Savignon

Alto Amarelo

  • Rua Idafia Rocha Cordeiro
  • Rua Aguberto Rodrigues

As obras representam um avanço importante na infraestrutura da cidade e reforçam o compromisso da gestão municipal em proporcionar mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população de Cachoeiro.

