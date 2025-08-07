Cachoeiro divulga ruas que serão asfaltadas e recapeadas; confira
A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança no trânsito, valorização dos imóveis e bem-estar para os moradores.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, dará início a um novo pacote de obras de pavimentação e recapeamento em ruas de diversos bairros da cidade. O convênio firmado entre os dois entes públicos prevê melhorias significativas na malha viária urbana, com intervenções que vão desde o asfaltamento completo de vias até o recapeamento de trechos já pavimentados, mas que necessitam de revitalização.
O trabalho será coordenado pela Secretaria Municipal de Obras (Semo) e abrangerá regiões com alto fluxo de veículos e grande concentração populacional. A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança no trânsito, valorização dos imóveis e bem-estar para os moradores.
Leia também: Estudantes do 9º ano terão reforço para prova do IFES aos sábados em Cachoeiro
“As ruas contempladas foram escolhidas com muito critério técnico e sensibilidade às demandas da população. Nossa gestão não tem medido esforços para angariar recursos e transformar em realidade obras que a cidade precisa há muito tempo. Esse convênio com o Governo do Estado é resultado desse compromisso e da nossa capacidade de articulação em favor de Cachoeiro”, destacou o prefeito Theodorico Ferraço.
Confira os bairros e vias que serão asfaltadas ou recapeadas:
Centro
- Rua Brahim Antônio Seder
Boa Esperança
- Rua Delo Moreira
- Avenida Leopoldino Smarzaro
Jardim Itapemirim
- Rua Ayro Sardemberg
- Rua Antônio Cardoso Coelho
- Rua Vicenzo Tedesco
- Rua José Barbosa
Basiléia
- Rua Eduardo Gonçalves
- Rua Machado de Assis
- Rua Teotônio Souto Machado
- Rua Joaquim Nabuco
- Rua Paulo Vieira Machado
Ferroviários
- Rua Anacleto Ramos
- Rua Mário Imperial
- Rua Manoel Braga Machado
- Rua Honorinda de Oliveira Silva
- Rua Luiz Octávio Grégio
- Rua Pedro Quinelato
- Rua Pedro Macedo
Nossa Senhora da Penha
- Rua José Rabelo
- Rua Washington Luiz
- Rua Nilo Peçanha
Santa Helena
- Rua Santa Terezinha
- Rua Rineu Wermogenes dos Santos
Adelardo Machado
- Rua Lucínia Braga Machado
- Rua Giovane Costa Filho
- Rua Bonaventura G. Filho
- Rua Jessé de Freitas Tristão
Aquidaban
- Rua Alziro Viana
Costa e Silva
- Rua Arguile Marcocini
- Rua Sebastião Bueno
Caiçara
- Avenida Caiçara
Amaral
- Rua Professor Gilceu Machado
Paraíso
- Rua Euclides da Cunha
São Geraldo
- Rua Domingos Farias
- Rua Luiz Brandolini
- Rua Victório Molnarol
- Rua Valdório Giro
Independência
- Rua Coronel Monteiro
- Rua Dom Fernando
- Rua Fernando de Melo Fortunato
- Rua Antenor dos Santos Costa
- Rua Padre Melo
Sumaré
- Rua Genaro Ribeiro
Otto Marins
- Rua Nilton Ribeiro Rosa
- Rua Mileto Louzada
- Rua Antônio Secati
- Rua Aristóteles Gomes Viana
- Rua Emílio Passamai
- Rua Antero dos Santos França
- Rua Frelandount
- Rua Antônio Uberati
- Rua Romildo Ferrari Beirute
Santo Antônio
- Rua Luiz Corrêa Malva
- Rua Alcery Matias Lemos
- Rua Xingu
Estelita Coelho Marins
- Rua Pedro Sechin
- Rua João Enéas de Moraes
Pacotuba
- Rua Emiliano Amorim
Santa Cecília
- Rua Cabo Taveira
- Rua Milgruges Gomes da Silva
- Rua Gladestone Fernandes Ferreira
- Rua Manoel Belmiro dos Santos
Parque Laranjeiras
- Rua Domingos Lorencine
São Francisco de Assis
- Rua Valdear Savignon
Alto Amarelo
- Rua Idafia Rocha Cordeiro
- Rua Aguberto Rodrigues
As obras representam um avanço importante na infraestrutura da cidade e reforçam o compromisso da gestão municipal em proporcionar mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população de Cachoeiro.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui