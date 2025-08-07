Cachoeiro divulga ruas que serão asfaltadas e recapeadas; confira

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, dará início a um novo pacote de obras de pavimentação e recapeamento em ruas de diversos bairros da cidade. O convênio firmado entre os dois entes públicos prevê melhorias significativas na malha viária urbana, com intervenções que vão desde o asfaltamento completo de vias até o recapeamento de trechos já pavimentados, mas que necessitam de revitalização.

O trabalho será coordenado pela Secretaria Municipal de Obras (Semo) e abrangerá regiões com alto fluxo de veículos e grande concentração populacional. A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança no trânsito, valorização dos imóveis e bem-estar para os moradores.

“As ruas contempladas foram escolhidas com muito critério técnico e sensibilidade às demandas da população. Nossa gestão não tem medido esforços para angariar recursos e transformar em realidade obras que a cidade precisa há muito tempo. Esse convênio com o Governo do Estado é resultado desse compromisso e da nossa capacidade de articulação em favor de Cachoeiro”, destacou o prefeito Theodorico Ferraço.

Confira os bairros e vias que serão asfaltadas ou recapeadas:

Centro

Rua Brahim Antônio Seder

Boa Esperança

Rua Delo Moreira

Avenida Leopoldino Smarzaro

Jardim Itapemirim

Rua Ayro Sardemberg

Rua Antônio Cardoso Coelho

Rua Vicenzo Tedesco

Rua José Barbosa

Basiléia

Rua Eduardo Gonçalves

Rua Machado de Assis

Rua Teotônio Souto Machado

Rua Joaquim Nabuco

Rua Paulo Vieira Machado

Ferroviários

Rua Anacleto Ramos

Rua Mário Imperial

Rua Manoel Braga Machado

Rua Honorinda de Oliveira Silva

Rua Luiz Octávio Grégio

Rua Pedro Quinelato

Rua Pedro Macedo

Nossa Senhora da Penha

Rua José Rabelo

Rua Washington Luiz

Rua Nilo Peçanha

Santa Helena

Rua Santa Terezinha

Rua Rineu Wermogenes dos Santos

Adelardo Machado

Rua Lucínia Braga Machado

Rua Giovane Costa Filho

Rua Bonaventura G. Filho

Rua Jessé de Freitas Tristão

Aquidaban

Rua Alziro Viana

Costa e Silva

Rua Arguile Marcocini

Rua Sebastião Bueno

Caiçara

Avenida Caiçara

Amaral

Rua Professor Gilceu Machado

Paraíso

Rua Euclides da Cunha

São Geraldo

Rua Domingos Farias

Rua Luiz Brandolini

Rua Victório Molnarol

Rua Valdório Giro

Independência

Rua Coronel Monteiro

Rua Dom Fernando

Rua Fernando de Melo Fortunato

Rua Antenor dos Santos Costa

Rua Padre Melo

Sumaré

Rua Genaro Ribeiro

Otto Marins

Rua Nilton Ribeiro Rosa

Rua Mileto Louzada

Rua Antônio Secati

Rua Aristóteles Gomes Viana

Rua Emílio Passamai

Rua Antero dos Santos França

Rua Frelandount

Rua Antônio Uberati

Rua Romildo Ferrari Beirute

Santo Antônio

Rua Luiz Corrêa Malva

Rua Alcery Matias Lemos

Rua Xingu

Estelita Coelho Marins

Rua Pedro Sechin

Rua João Enéas de Moraes

Pacotuba

Rua Emiliano Amorim

Santa Cecília

Rua Cabo Taveira

Rua Milgruges Gomes da Silva

Rua Gladestone Fernandes Ferreira

Rua Manoel Belmiro dos Santos

Parque Laranjeiras

Rua Domingos Lorencine

São Francisco de Assis

Rua Valdear Savignon

Alto Amarelo

Rua Idafia Rocha Cordeiro

Rua Aguberto Rodrigues

As obras representam um avanço importante na infraestrutura da cidade e reforçam o compromisso da gestão municipal em proporcionar mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população de Cachoeiro.