Estudantes do 9º ano terão reforço para prova do IFES aos sábados em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), dará início, no próximo sábado (9), ao Projeto Pré-IFES, uma iniciativa voltada para preparar os estudantes do 9º ano da rede municipal de ensino para o processo seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

A ação contempla a realização de aulões preparatórios gratuitos, que ocorrerão entre os dias 9 de agosto e 11 de outubro de 2025, sempre aos sábados, das 8h às 12h30, com foco nos principais conteúdos exigidos nas provas do IFES.

Com o projeto, a Secretaria de Educação busca fortalecer a aprendizagem, estimular a autonomia dos alunos e ampliar as oportunidades de acesso ao ensino técnico de qualidade, contribuindo diretamente para a construção de um futuro mais promissor para os jovens cachoeirenses.

“Nosso objetivo é oferecer ferramentas concretas para que os estudantes se sintam mais preparados e confiantes para os desafios do processo seletivo. É uma forma de promover inclusão, equidade e valorização da educação pública”, destaca a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão.