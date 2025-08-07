Cidades

Estudantes do 9º ano terão reforço para prova do IFES aos sábados em Cachoeiro

O objetivo é oferecer ferramentas concretas para que os estudantes se sintam mais preparados e confiantes para os desafios do processo seletivo

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Educação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), dará início, no próximo sábado (9), ao Projeto Pré-IFES, uma iniciativa voltada para preparar os estudantes do 9º ano da rede municipal de ensino para o processo seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

A ação contempla a realização de aulões preparatórios gratuitos, que ocorrerão entre os dias 9 de agosto e 11 de outubro de 2025, sempre aos sábados, das 8h às 12h30, com foco nos principais conteúdos exigidos nas provas do IFES.

Leia também: Cachoeiro realiza mutirão oftalmológico no próximo sábado; saiba quem pode participar

Com o projeto, a Secretaria de Educação busca fortalecer a aprendizagem, estimular a autonomia dos alunos e ampliar as oportunidades de acesso ao ensino técnico de qualidade, contribuindo diretamente para a construção de um futuro mais promissor para os jovens cachoeirenses.

“Nosso objetivo é oferecer ferramentas concretas para que os estudantes se sintam mais preparados e confiantes para os desafios do processo seletivo. É uma forma de promover inclusão, equidade e valorização da educação pública”, destaca a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEducação

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por