Cachoeiro: mulher é flagrada pela PM com mala cheia de drogas

Uma mulher foi detida na última quarta-feira (31) no bairro Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, após ser flagrada transportando drogas dentro de uma mala. A ação foi realizada por equipes do patrulhamento tático motorizado, que receberam informações sobre a suspeita vinda do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com os militares, a mulher teria desembarcado no posto Shangrilá. No local, os agentes localizaram uma pessoa com as mesmas características informadas. Durante a abordagem, os policiais encontraram na mala 11 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 8,76 quilos, além de duas pedras de crack, com cerca de 220 gramas.

A suspeita foi encaminhada à delegacia, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.