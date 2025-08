Cachoeiro: no retorno das sessões, Câmara sobe tom contra gestão Ferraço

No retorno das sessões legislativas, nesta terça-feira (5), a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim prometeu elevar o tom contra o Poder Executivo municipal a partir deste segundo semestre. O motivo, conforme justificou o presidente da Casa, vereador Alexandre Maitan (União), é a falta de respeito de alguns secretários contra vereadores.

“Nós demos toda a governabilidade possível ao prefeito (Theodorico) Ferraço (Progressistas) neste primeiro semestre. A gente acelerou tudo o que foi possível, para que o prefeito pudesse ter condições de fazer o trabalho da melhor maneira possível, no início de gestão”, iniciou Maitan.

Entre as falas mais acaloradas, o presidente da Casa Legislativa afirmou: “aqui vai prevalecer a vontade do Legislativo em detrimento à vontade do Executivo. Nesse segundo semestre, o presidente vai agir assim. E, no próximo ano, quando tiver eleição, então o Executivo municipal que eleja um outro presidente que tiver de acordo com a vontade dele, mas aqui nós vamos agir assim”, ressaltou.

Veja a fala completa do Presidente da Câmara