Cachoeiro: PM prende suspeito de tráfico de drogas no Zumbi

Nesta sexta-feira (15), a Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação contou com apoio da equipe K9.
Durante patrulhamento, os policiais receberam informações sobre uma residência localizada em um beco entre a Rua Valdemir Simões e a Rua José Antônio Santana, onde um indivíduo estaria vendendo entorpecentes e ostentando uma arma de fogo.
Ao realizar incursão a pé pelo local, a equipe localizou e abordou o suspeito, que portava uma arma e diversos materiais ilícitos.
Com o suspeito foram apreendidos:
- 01 revólver calibre .38 (Rossi) oxidado
- 05 munições calibre .38 intactas
- R$ 296,00 em dinheiro
- 01 aparelho celular
- 01 rádio comunicador
- 10 pedras de crack
- 98 buchas de maconha
O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.
