Cachoeiro: PM prende suspeito de tráfico de drogas no Zumbi

Foto: PMES

Nesta sexta-feira (15), a Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação contou com apoio da equipe K9.

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações sobre uma residência localizada em um beco entre a Rua Valdemir Simões e a Rua José Antônio Santana, onde um indivíduo estaria vendendo entorpecentes e ostentando uma arma de fogo.

Ao realizar incursão a pé pelo local, a equipe localizou e abordou o suspeito, que portava uma arma e diversos materiais ilícitos.

Com o suspeito foram apreendidos:

  • 01 revólver calibre .38 (Rossi) oxidado
  • 05 munições calibre .38 intactas
  • R$ 296,00 em dinheiro
  • 01 aparelho celular
  • 01 rádio comunicador
  • 10 pedras de crack
  • 98 buchas de maconha

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.

