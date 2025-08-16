Cachoeiro: PM prende suspeito de tráfico de drogas no Zumbi

Nesta sexta-feira (15), a Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação contou com apoio da equipe K9.

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações sobre uma residência localizada em um beco entre a Rua Valdemir Simões e a Rua José Antônio Santana, onde um indivíduo estaria vendendo entorpecentes e ostentando uma arma de fogo.

Ao realizar incursão a pé pelo local, a equipe localizou e abordou o suspeito, que portava uma arma e diversos materiais ilícitos.

Com o suspeito foram apreendidos:

01 revólver calibre .38 (Rossi) oxidado

05 munições calibre .38 intactas

R$ 296,00 em dinheiro

01 aparelho celular

01 rádio comunicador

10 pedras de crack

98 buchas de maconha

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.