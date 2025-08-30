Cachoeiro: Programa Agita chega ao bairro BNH e leva diversão gratuita para crianças

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) realizará uma manhã recreativa neste domingo (31), na quadra do bairro BNH de Baixo.

A atividade começa às 7h e termina às 10h30, com programação que inclui dança mix, recreação, circuito funcional e futebol para todas as crianças da região, com entrada franca.

A programação deste domingo é mais uma edição do projeto Agita, que tem levado às comunidades de Cachoeiro opções de lazer e atividades físicas, especialmente voltadas para as crianças, sempre aos domingos. Duas comunidades já receberam a visita da equipe: Conduru e Rubem Braga.

As próximas a serem atendidas já estão definidas: Itaóca e Praça da Bandeira recebem o encontro no domingo seguinte, dia 07 de setembro. Aos poucos, a ideia é levar a ação para os demais bairros, sempre aos domingos, a partir das 7 horas.

“O Agita é uma excelente oportunidade de levar novas opções de lazer e atividades físicas saudáveis para o público infantil. O município estava precisando de ações como essas, que criam oportunidades de distração longe das telas, permitindo que as crianças possam recuperar o acesso à convivência com pessoas da mesma idade e à práticas e brincadeiras que, aos poucos, acabam sendo esquecidas pelo apego às telas”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.