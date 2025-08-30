Parceria Legal terá sertanejo, forró, axé e mais em São Gabriel da Palha

A Feira Parceria Legal promete movimentar São Gabriel da Palha entre os dias 5, 6 e 7 de setembro com uma programação musical variada e gratuita. O evento, que une cidadania, cultura e lazer, acontece no Ginásio de Esportes da cidade.

Na sexta-feira (5), a abertura oficial será às 19h, seguida por apresentações de Modão Du Bom, com muito sertanejo de raiz, e Gabriel Fontana, trazendo o melhor do sertanejo universitário.

O sábado (6) começa com atendimentos sociais das 8h às 13h. À tarde, a feira recebe atividades recreativas infantis e, à noite, shows de Leandro Messa (forró), Fernandinho (MPB e pop) e Flavinha Mendonça (axé).

No domingo (7), a programação cultural continua com a participação da APAE, show de Pagode D’Primeira e encerramento com Ricardo Boa, no ritmo do pop rock.

Além da música, a Feira Parceria Legal oferece uma série de serviços gratuitos para a população, reforçando seu caráter social e de valorização da comunidade local.

Feira Parceria Legal

O evento é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o fomento do Procon Estadual, e apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. A iniciativa é viabilizada pelo trabalho do deputado estadual Vandinho Leite, em parceria com a Prefeitura Municipal.

A feira será realizada no Ginásio de Esportes, localizado na Rua Antônio Borgo, no centro da cidade. A entrada é gratuita.

Mais que uma feira, o Parceria Legal é um encontro de cultura, serviços e cidadania que promove qualidade de vida e desenvolvimento social. A cada edição, a iniciativa fortalece a economia local, valoriza artistas regionais e garante acesso facilitado a direitos fundamentais da população.

Confira os serviços disponíveis!

Atendimentos sociais e serviços gratuitos

No sábado (6), das 8h às 13h, a população terá acesso a uma série de serviços gratuitos e atendimentos sociais:

Procon – Orientações sobre direitos do consumidor

Defensoria Pública – Apoio jurídico gratuito

EDP – Renegociação de débitos e tarifa social

Além disso, as secretarias municipais estarão presentes com diversos serviços:

Saúde

Aferição de pressão arterial

Glicemia capilar

Vacinação contra a gripe

Testes rápidos

Assistência Social

Cadastro Único e programas sociais

Informações sobre benefícios do CRAS (cesta básica, kit bebê, BPC)

Atendimento do CREAS e Conselho Tutelar

Agendamento para emissão de identidade

Finanças

Programa “Zera Débito” (IPTU)

Atualização cadastral

Guias para registro de imóvel

Declaração do ITR

Indústria, Comércio e Turismo

Microcrédito

Sala do Empreendedor (abertura de MEI)

Meio Ambiente