Cachoeiro promove ação de combate ao fumo nesta sexta (29)

Nesta sexta-feira (29), Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza uma ação para conscientizar sobre os perigos de fumar. Das 8h às 12h, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estará na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, para conversar com os interessados sobre o assunto e oferecer apoio para quem deseja abandonar o vício.

A ação terá como tema o “Cuidado Integral no controle do tabagismo” e oferecerá estratégias que promovam a saúde mental e o bem-estar. Ela será uma oportunidade para obter informações sobre os riscos do tabagismo e sobre os benefícios da cessação, obter atendimento e orientação com profissionais de saúde, e ter acesso a materiais educativos.

Os interessados poderão ser encaminhados às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que incluem abordagens terapêuticas voltadas para a prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, com foco na valorização da escuta acolhedora, na construção de laços terapêuticos e na conexão entre o ser humano, o meio ambiente e a sociedade.