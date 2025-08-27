Cachoeiro recebe 31ª edição do Grito dos Excluídos em 6 de setembro

No dia 6 de setembro (sábado), a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim convoca fiéis e cidadãos em geral para participarem da 31ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, cuja pauta central desta vez é a urgente missão de “cuidar da casa comum e da democracia” — um tema que ressalta a importância de preservar a vida e fortalecer nossa convivência social.

Organização e roteiro

A concentração será às 15h, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação (bairro Guandu). Dali, o grupo partirá em caminhada até a Catedral São Pedro, onde será celebrada uma missa em comunhão com toda a caminhada — demostrando fé, união e compromisso com a justiça social. A programação foi cuidadosamente organizada para que a mobilização alcance o coração da cidade, visibilizando causas fundamentais e abrindo espaço para sensibilização ampla da sociedade.

Um chamado coletivo

O Grito dos Excluídos é tradicionalmente marcado por manifestações que dão voz a aqueles que se sentem invisibilizados — sejam em razão da pobreza, da marginalização ou da exclusão social. Inspirada na história nacional do movimento, que desde meados dos anos 1990 vem ressoando nas ruas e praças brasileiras, essa edição reafirma a urgência de colocar “a vida em primeiro lugar” — um lema recorrente no movimento que traz à tona décadas de luta por dignidade e direitos .

Para a Diocese de Cachoeiro, essa caminhada vai além de um ato simbólico: é uma oportunidade concreta de reafirmar o compromisso com os setores mais fragilizados da sociedade. Ao mobilizar paroquianos, grupos sociais e movimentos populares, há uma forte dimensão pastoral — convergindo fé e justiça, esperança e ação. Embora a programação oficial ainda esteja no site da Diocese, o tema e o espírito da ação já ecoam fortemente por toda a comunidade, convidando cada um ao protagonismo na construção de um Brasil mais solidário, democrático e humano.

Serviço

31ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas

Dia: Sábado, 06 de setembro de 2025.

Hora: 15 horas.

Local: A concentração será a Paróquia Nossa Senhora da Consolação (Av. Jones dos Santos Neves bairro Guandu – Cachoeiro de Itapemirim). Dali, o grupo partirá em caminhada até a Catedral São Pedro (Rua Costa Pereira, Centro).

