Cachoeiro Stone Fair: palestras movimentam Arena de Conteúdo

Para além dos 30 mil metros quadrados de área de visitação com cerca de 200 marcas expositoras, a edição 2025 da Cachoeiro Stone Fair está repleta de conteúdo qualificado que vem sendo oferecido na Arena de Conteúdo, área especialmente criada para receber especialistas com a apresentação de suas palestras, workshops, debates e estudos de caso.

Sob a temática “Conexões que Movem”, a feira, realizada pela Milanez & Milaneze há 36 anos, teve um segundo dia agitado em fluxo de pessoas nas áreas de visitação e de capacitação.

Na palestra “Sinergia nas Etapas de um Projeto” participaram o arquiteto e designer Lucas Pianes; o arquiteto e urbanista Rafael Matos e o Diretor Criativo Eduardo de Lima, ambos do Estúdio Ubuntu; e João Liparazi, sócio da Marmorativa.

Juntos, eles falaram sobre a conexão entre diferentes players da indústria e como eles atuam para entender, integrar e executar um projeto, desde sua idealização. “O briefing de um projeto é fundamental para conhecer e entender o que o cliente quer”, disse Rafael Matos, enquanto Lucas Pianes destacou que o sucesso do – mesmo – projeto “é a sinergia entre o cliente, a marmoraria e o arquiteto”.

A conexão e a integração do trabalho foram temas reforçados por João Liparazi, que detalhou um pouco do processo da Marmorativa: “nós temos uma escola de acabadores, com formação de profissionais, pois entendemos que, na ponta, eles precisam estar preparados para receber o projeto, entendê-lo e trabalhar a pedra da melhor maneira possível”, disse.

Praça do Marmorista

A Praça do Marmorista, um dos ambientes mais procurados nestes dois dias de Cachoeiro Stone Fair, foi tema da palestra “Praça do Marmorista: Arquitetura, Marmoraria e a Conexão com o Cliente”, que teve o arquiteto Rômulo Pegoretti no comando de um bate-papo com Marcia Moraes Teixeira, da MS Granitos, e Daniel Silotti, da Pedra Limpa. Juntos, eles falaram sobre visão e processo criativo do espaço apresentado nesta edição e seu objetivo principal de homenagear a marmoraria no setor de rochas naturais, explicando como ela se integra ao conceito arquitetônico e como essa colaboração é vital para a relação entre o arquiteto e o cliente. “Um projeto bem sucedido exige alinhamento constante entre fornecedor, prestador, arquiteto e cliente. Cada um traz seu know-how”, disse Rômulo Pegoretti.

A importância dos cuidados na construção e na especificação foi destaque na fala de Márcia: “este é um espaço pensado para que as pessoas toquem e experimentem as peças, inclusive sentando. Temos que garantir muita segurança no uso do que está exposto aqui”, comentou, reforçando que “vamos na pedreira escolher o material, avaliando a qualidade e a margem de segurança para usinagem”, finalizou.

Para Daniel Silotti, um dos aspectos mais interessantes do trabalho apresentado é seu aspecto natural. “A rocha é toda trincada e nós conseguimos trabalhá-la mesmo com todas as suas ‘imperfeições’. As trincas e os veios vêm prontos da natureza e o que parecia um erro é na verdade a exclusividade da sua peça”, disse.

Case viral

A agenda de conteúdo do dia foi encerrada com a apresentação do case “Quando a Obra viraliza: o que as redes sociais não mostraram sobre a obra mais falada do Brasil”, uma referência à casa da influenciadora Maíra Cardi.

Neste encontro, Juliana Piovesana e Felipe de Borba, do Marmorizar, receberam Alexandre Franco Garcia, CEO da Akemi Brasil, e Thiago Coiro, diretor da Bella Marmi, para falar sobre os bastidores do projeto, os desafios enfrentados e os aprendizados extraídos dessa experiência.

“A obra de Maira Cardi e Thiago Nigro foi a construção que mais movimentou as redes sociais neste ano e trouxe à tona as dúvidas sobre rochas naturais, despertando o interesse das pessoas no assunto”, disse Felipe de Borba.

Thiago Coiro, falou sobre expectativas e responsabilidades, destacando a importância de explicar detalhes ao cliente. “Nunca vendo uma pedra por foto e tive o cuidado de levar Maira Cardi ao meu espaço para ela ver as cores, tocar as amostras, sentir o produto. Afinal, as pedras têm energia”, destacou, compartilhando uma medida que adotou e adota com seus clientes: “tive um cuidado a mais e pedi para Maíra Cardi assinar cada amostra que ela havia escolhido”, finalizou.

A preocupação de Thiago também é compartilhada por Alexandre Franco Garcia, que alertou sobre a importância do equilíbrio entre o sonho do cliente e a viabilidade técnica. “Somos contratados e pagos para fazer o melhor e não só o que o cliente quer. Temos que ter o tempo e percurso certos para executar o melhor trabalho e o que atende a expectativa e desejo do cliente”, ponderou.