Cachoeiro Stone Fair terá capacitação inédita para lideranças empresariais

A Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), entidade de atuação nacional, aproveitará a 36ª edição da Cachoeiro Stone Fair – que acontece de 26 a 29 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim (ES) – para lançar oficialmente a “Trilha de Capacitação em Estratégia e Pessoas para Lideranças do Setor de Rochas”.

Desenvolvido em parceria com a FIA Business School, fundação de administração ligada à USP, o programa é exclusivo para lideranças do setor e abordará temas estratégicos como inovação, gestão de pessoas, estratégia corporativa e transformação organizacional. A trilha será composta por seis módulos híbridos, combinando aulas online e encontros presenciais, sempre aos sábados, com conteúdos voltados ao desenvolvimento de líderes que atuam na tomada de decisão e condução de negócios. Os interessados já podem realizar a pré-inscrição por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/2EqVTNSvXQsfTzs57.

Outra iniciativa de destaque será a primeira visita oficial do representante-chefe da Câmara de Comércio de Dubai no Brasil, João Paulo Paixão, ao Espírito Santo. A agenda, também durante a feira, representa uma oportunidade estratégica para apresentar, na prática, a força produtiva e a relevância do setor a um mercado de alto potencial como os Emirados Árabes Unidos.

Para o presidente da Centrorochas, Tales Machado, essas ações reforçam o papel da associação como articuladora e promotora do desenvolvimento setorial. “Queremos apoiar nossas lideranças a enfrentar os desafios atuais e futuros da indústria, ampliando a capacidade de gestão e de inovação. Ao mesmo tempo, buscamos criar conexões comerciais relevantes, como a aproximação com a Câmara de Comércio de Dubai. Realizar tudo isso durante a Cachoeiro Stone Fair reforça nosso compromisso com a formação e com as conexões estratégicas que a feira proporciona”, afirmou.

Data Business Stone

A programação institucional da Centrorochas durante a feira incluirá ainda a participação do presidente e vice-presidente, Tales Macahdo Machado e Fábio Cruz, respectivamente, no debate “O tarifaço e o reposicionamento estratégico do setor de rochas naturais”, que integra a programação do Data Business Stone. O fórum estratégico contará com apresentação de dados econômicos, análises setoriais e experiência de mercado, no dia 28 de agosto. Com base em estudos inéditos elaborados pela Futura Inteligência, o encontro reunirá lideranças para discutir o impacto do tarifaço nas exportações e propor estratégias como diversificação de mercados, valorização do mercado interno e reorganização logística e produtiva.

Além dessas iniciativas, a associação terá um estande institucional na feira, que será ponto de encontro para associados, parceiros e visitantes, promovendo trocas, conexões e a divulgação de ações voltadas à promoção do setor no Brasil e no exterior.

A feira

Realizada há 36 anos pela Milanez & Milaneze, empresa do grupo Verona Fiere, e promovida pelo Sindirochas, Cetemag e Centrorochas, a Cachoeiro Stone Fair 2025 cresceu 15% em relação ao ano anterior e está 100% comercializada. Serão mais de 200 marcas expositoras ocupando 30 mil metros quadrados, apresentando tendências em pedras naturais, máquinas, insumos e equipamentos, e reunindo cerca de 16 mil visitantes de todo o Brasil e do exterior.

O evento terá ainda a maior exposição de blocos de rochas naturais já realizada na feira: serão 65 blocos, cada um com cerca de 32 toneladas, totalizando mais de duas mil toneladas. A expectativa dos organizadores é que a edição deste ano consolide ainda mais Cachoeiro de Itapemirim como hub estratégico para o setor e vitrine de inovações e potencial competitivo da indústria brasileira de rochas naturais.

Programação Cachoeiro Stone Fair 2025

Terça-feira, 26/08

17h – Solenidade de Abertura, com posse do novo Conselho de Administração do Sindirochas para o quadriênio 2025/2029.

Quarta-feira, 27/08 (Programação especial para Marmoristas)

16h – Talk | Sinergia nas etapas de um projeto

Um bate-papo para compartilhar vivências práticas e criativas de projetos com rochas naturais, conectando os pontos entre arquitetura, execução e resultado.

Anfitrião: Lucas Pianes (Arquiteto)

Convidados: Eduardo de Lima & Rafael Matos (Estúdio Ubuntu); e João Liparizi (Marmorativa).

17h – Talk | Praça do Marmorista – Arquitetura, Marmoraria e a Conexão com o Cliente

O arquiteto Rômulo Pegoretti e os seus convidados revelam os bastidores da criação da praça que homenageia o papel essencial da marmoraria no setor. Um projeto que une estética, funcionalidade e emoção.

Anfitrião: Rômulo Pegoretti (Arquiteto)

Convidados: Marcia Moraes Teixeira (MS Granitos do Brasil) e Daniel Silotti (Pedra Limpa)

18h – Talk | Quando a obra viraliza: O que as redes sociais não mostraram sobre a obra mais falada do Brasil

Neste encontro técnico, profissionais diretamente envolvidos em uma parte da obra revelam os bastidores do projeto, os desafios enfrentados e os aprendizados extraídos dessa experiência. Um estudo de caso real, baseado em fatos amplamente divulgados, que levanta questões importantes sobre especificação, responsabilidade e a complexa relação entre estética, técnica e expectativa do cliente.

Anfitrião: Juliana Piovesana & Felipe De Borba (Marmorizar)

Convidados: Thiago Coiro (Bella Marmi); e Alexandre Garcia (Akemi Brasil)

Quinta-feira, 28/08

15h às 18h – Data Business Stone

Um evento realizado pela Apex e Rede Vitória para ser mais do que um espaço de debates, mas um fórum técnico-estratégico onde dados econômicos, análises setoriais e experiência de mercado são discutidos de forma objetiva, para apoiar a tomada de decisões em um setor que precisa reagir rapidamente a mudanças de cenário. Em pauta:

– Dados do Setor

– O tarifaço e o reposicionamento estratégico do setor de rochas naturais (com participação do presidente e vice-presidente da Centrorochas, respectivamente Tales Machado e Fábio Cruz)

– Relatório Futura: Tarifaço

– Tarifaço de Trump: como o setor de rochas vai responder à maior ameaça comercial da década?

– Além dos EUA: novos mercados e horizontes para o setor de rochas

Serviço – Cachoeiro Stone Fair 2025