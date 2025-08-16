Cachoeiro: suspeito é detido com armas e munições no Vilage da Luz

Em operação realizada neste sábado (16), a equipe da Força Tática do 9° BPM apreendeu armas de fogo na residência de um suspeito, no bairro Vilage da Luz, na Avenida Manoel Silva Mota.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre a possível guarda de armas pelo suspeito. Durante a ação, o homem foi visto saindo da casa em uma motocicleta, quando foi abordado pelos policiais.

Foram apreendidos:

01 pistola calibre 9mm

01 revólver calibre .38

17 munições calibre 9mm

03 munições calibre .38

01 celular

R$ 117,00 em espécie

01 motocicleta Honda CB 650 F, placa BCX4F65

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.