Cachoeiro: suspeito é detido com armas e munições no Vilage da Luz

Em operação realizada neste sábado (16), a equipe da Força Tática do 9° BPM apreendeu armas de fogo na residência de um suspeito, no bairro Vilage da Luz, na Avenida Manoel Silva Mota.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre a possível guarda de armas pelo suspeito. Durante a ação, o homem foi visto saindo da casa em uma motocicleta, quando foi abordado pelos policiais.
Foram apreendidos:
- 01 pistola calibre 9mm
- 01 revólver calibre .38
- 17 munições calibre 9mm
- 03 munições calibre .38
- 01 celular
- R$ 117,00 em espécie
- 01 motocicleta Honda CB 650 F, placa BCX4F65
O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.
