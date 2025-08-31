Segurança

Cadela da PM localiza drogas escondidas durante ação no bairro Valão, em Cachoeiro

Não houve detidos na ação.

Foto: Divulgação PMES

A Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de drogas durante uma operação da Força Tática K9 no bairro Valão, em Cachoeiro, no último sábado (30).

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu com apoio da cadela Kiara, especializada no faro de drogas e armas. No local, os militares localizaram os entorpecentes em dois pontos distintos da via.

O material apreendido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. Não houve detidos na ação.

