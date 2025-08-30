VÍDEO | Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na BR-101 em Atílio Vivácqua

Um homem morreu na tarde deste sábado (30) em um grave acidente no km 341 da BR-101, em Atílio Vivácqua.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 27 anos, dirigia um carro de passeio quando colidiu com um caminhão. A pista estava molhada devido às chuvas e esse pode ter sido um dos fatores do acidente.

Por meio de nota, a Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.