Segurança

VÍDEO | Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na BR-101 em Atílio Vivácqua

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Um homem morreu na tarde deste sábado (30) em um grave acidente no km 341 da BR-101, em Atílio Vivácqua.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 27 anos, dirigia um carro de passeio quando colidiu com um caminhão. A pista estava molhada devido às chuvas e esse pode ter sido um dos fatores do acidente.

Por meio de nota, a Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AcidentesAtílio VivácquaSegurança

