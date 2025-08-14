Calculadora nacional vai monitorar emissões de metano na pecuária

Com o desafio de alinhar a produção agropecuária à agenda climática global, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a Embrapa e o Instituto 17, desenvolveram a ABC+Calc, uma ferramenta inovadora voltada ao monitoramento das emissões no manejo de resíduos da produção animal (MRPA).

A iniciativa é fruto de uma cooperação no âmbito do Plano ABC+ e da Coalizão Clima e Ar Limpo (CCAC), programa liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que visa combater as mudanças climáticas e melhorar a qualidade do ar por meio da redução de poluentes de vida curta, como o metano.

