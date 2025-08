Callegari deixa o PL e migra para o DC: o que (realmente) aconteceu?

O deputado estadual Wellington Callegari anunciou, nesta quarta-feira (6), que está deixando o Partido Liberal (PL) para se filiar ao Democracia Cristã (DC). Por meio do seu instagram, ele justifica o motivo da sua saída da legenda.

Apesar de o parlamentar afirmar que não houve briga dentro do partido, é possível apontar que um certo desconforto sim, uma vez que o motivo pelo qual ele está saindo é a falta de espaço para concorrer às eleições 2026 para o Senado Federal.

E sabe por quê não tem espaço? Porque o atual presidente do PL no Espírito Santo, senador Magno Malta, praticamente, “empurrou goela abaixo” a pré-candidatura da sua filha Maguinha Malta à Câmara Alta.

“Repito, não houve briga com o senador Magno Malta, obviamente meu projeto não tinha como frutificar lá dentro do PL, pois nós já sabemos a decisão que o senador já externou, a respeito de quem será o candidato do partido. Então, cabe a mim, depois de tentar todos os meios de convencimento à minha disposição, cabe a mim tomar uma atitude”, relatou.

Callegari também destaca que a sua saída do PL está sendo em comum acordo com o Magno Malta e que não haverá qualquer punição da sigla no que diz respeito a futuras alegações sobre infidelidade partidária.

“Eu tive que encontrar o meu caminho e ele também entendeu as minhas razões. Ele não precisa concordar comigo para me respeitar como ser humano, como aliado, que sempre fui. Então, ele está me dando a sessão, estou saindo do partido”, afirmou.

Veja o vídeo