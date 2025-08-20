Canto do Agro movimenta Itabira com música, conteúdo e inovação

O projeto Canto do Agro promete movimentar a região de Itabira com uma noite que une música, cultura e entretenimento para setor rural. O evento, em formato de quintal sertanejo, acontece no dia 30, na Lagoon Casa de Eventos reunindo produtores, entusiastas e amantes do agro em um ambiente de moda de viola, alegria e troca de conhecimento.

Além da atração musical com Marquinhos Macedo e Banda Maçã do Amor, o encontro terá gravação do programa Canto do Agro, que será disponibilizado posteriormente no YouTube. A entrada é gratuita, mas será necessário realizar inscrição para garantir o controle de público e o bom atendimento na praça de alimentação.

Leia também: Festival da Cachaça agita São Roque com shows e a maior caipirinha do ES

Com apoio da Prefeitura de Cachoeiro, do Senar por meio do Sindicato Rural, além de empresas privadas como Torabras e Hyundai Prime, o projeto busca impulsionar o agro em oito frentes: sustentabilidade, empreendedorismo, protagonismo feminino, arte e cultura, inovação, turismo rural, sucessão familiar e cooperativismo.

O Canto do Agro é itinerante e terá três formatos: o Quintal Sertanejo, que estreia no dia 30; o Casos que Inspiram, com visitas a propriedades rurais para valorizar histórias de produtores; e o Movimento para a Vida, que promoverá atividades educativas com crianças, como a ação do dia 29, voltada para sustentabilidade e educação cooperativa.

Durante o evento, também será realizado um painel sobre turismo rural e sucessão familiar reforçando o objetivo de integrar conhecimento, cultura e desenvolvimento do campo.

Acesse AQUI para fazer inscrição!

Siga no Instagram @cantodoagrooficial

E inscreva-se no YouTube: cantodoagrooficial.