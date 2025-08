Cão farejador da Polícia Militar encontra drogas escondidas em Guaçuí

Todo o material foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências cabíveis.

No interior da sacola, os militares encontraram 77 pedras de crack, uma porção da mesma substância e um tablete de maconha com cerca de 189 gramas.

Por volta das 16h40, durante patrulhamento com apoio da Força Tática, a cadela Alga localizou uma sacola escondida em um buraco na parede de um beco que liga a Rua Bento Gomes de Aguiar à Rua Nossa Senhora Aparecida.

Uma ação da equipe K9 do 3º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro São Miguel, em Guaçuí .

