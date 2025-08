Cariacica recebeu o 2º Festival Nacional de Capoeira

Entre os dias 21 e 26 de julho de 2025, a cidade de Cariacica, no Espírito Santo, foi palco do 2º Festival Nacional de Capoeira. Com uma programação intensa, o evento promoveu trocas de saberes e experiências entre mestres e professores vindos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande.

Além da participação interestadual, o festival contou com representantes de diversas cidades capixabas, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guaçuí, Jaguaré, Linhares, São Mateus, Serra Viana e Vila Velha.

Gratuito e aberto a crianças, jovens e adultos, o festival ofereceu atividades de Capoeira, Maculelê, Ciranda, Samba de Roda, Jongo e Coco de Roda, em um espaço que também se destacou pela acessibilidade: contou com intérpretes de Libras e equipe de socorro especializada, com ambulância equipada. A alimentação foi garantida para todos os participantes, incluindo opções para vegetarianos e veganos.

A realização foi da LR Produções, com direção geral da professora Ludmila Rodrigues Gramelisch, especialista em Educação Física Escolar e professora de Capoeira. O projeto foi aprovado na Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), por meio da Secretaria da Cultura (Secult) e patrocinado pelo Grupo Águia Branca.

Além da programação artística, o festival também teve como objetivo valorizar, incentivar e estimular os produtores culturais presentes, com atenção especial à mão de obra capixaba.