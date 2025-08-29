Segurança

Casal é assassinado a tiros em Alto Rio Novo após desentendimento por terras

delegacia alto rio novo
Foto: Divulgação

Um casal foi assassinado a tiros na localidade de Córrego Água Limpa, em Alto Rio Novo, na última quinta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, o motivo do crime seria um desentendimento por conta de terras. Uma testemunha contou aos policiais que o suspeito abordou o casal e iniciou uma discussão sobre a divisa de terra, indo embora após a briga. Momentos depois, ele retornou ao local armado e efetuou os disparos com um rifle.

As vítimas foram encontradas com tiros pelo corpo. O homem apresentava cerca de cinco perfurações, e a esposa, três ferimentos causados por arma de fogo.

Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passarão por necropsia. Posteriormente, serão liberados aos familiares.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Alto Rio NovoPolícia MilitarSegurança

