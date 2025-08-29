Casal é assassinado a tiros em Alto Rio Novo após desentendimento por terras

Um casal foi assassinado a tiros na localidade de Córrego Água Limpa, em Alto Rio Novo, na última quinta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, o motivo do crime seria um desentendimento por conta de terras. Uma testemunha contou aos policiais que o suspeito abordou o casal e iniciou uma discussão sobre a divisa de terra, indo embora após a briga. Momentos depois, ele retornou ao local armado e efetuou os disparos com um rifle.

As vítimas foram encontradas com tiros pelo corpo. O homem apresentava cerca de cinco perfurações, e a esposa, três ferimentos causados por arma de fogo.

Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passarão por necropsia. Posteriormente, serão liberados aos familiares.