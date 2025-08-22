Segurança

Casal é preso e quantidade de drogas surpreende a Polícia Militar de Cachoeiro

Os dois foram conduzidos à delegacia de Cachoeiro.

Foto: Divulgação PMES

Um casal foi preso pela Polícia Militar no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quinta-feira (21).

De acordo com os militares, a equipe se deslocou até o local para cumprir um mandado de prisão. No endereço, o suspeito foi detido junto com sua companheira.

Com ele, foram encontrados três quilos de cocaína e 259 gramas de crack. Os dois foram conduzidos à delegacia de Cachoeiro.

