Casal é preso e quantidade de drogas surpreende a Polícia Militar de Cachoeiro

Um casal foi preso pela Polícia Militar no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quinta-feira (21).

De acordo com os militares, a equipe se deslocou até o local para cumprir um mandado de prisão. No endereço, o suspeito foi detido junto com sua companheira.

Leia também: Homem é preso pela Polícia Civil de Guaçuí acusado de tráfico de drogas

Com ele, foram encontrados três quilos de cocaína e 259 gramas de crack. Os dois foram conduzidos à delegacia de Cachoeiro.