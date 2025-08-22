Segurança

Homem é preso pela Polícia Civil de Guaçuí acusado de tráfico de drogas

O suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação PCES

Um homem de 39 anos foi preso na última quinta-feira (21) pela Polícia Civil de Guaçuí, acusado de tráfico de drogas.

De acordo com a PC, o suspeito estava dentro de sua casa. No imóvel foram encontradas quatro pedras médias de crack que, após passarem por um processo, se transformariam em cerca de 120 pedras destinadas à venda. Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão e material para embalar entorpecentes.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia de Guaçuí, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele já possui passagens pelo mesmo delito e era investigado pela polícia devido ao intenso movimento de usuários em sua residência.

O suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional em Cachoeiro de Itapemirim.

