Casal é preso em operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Morro do Cordeiro, em Rio Bananal, durante uma operação realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) nessa sexta-feira (1º). A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município.

Os suspeitos, um homem de 39 anos e uma mulher de 41, foram detidos após investigação que apontou intensa movimentação ligada ao tráfico de entorpecentes em uma residência da região. Com a confirmação da denúncia, os policiais civis realizaram o flagrante.

Durante as buscas, foram apreendidos três armas de fogo — um revólver calibre 32, uma espingarda de fabricação caseira calibre 12 e uma garrucha calibre 22 com dois canos. Também foram encontradas 61 munições calibre 22 e 18 munições calibre 32.

Entre os entorpecentes apreendidos, havia cerca de 885 gramas de maconha, 30 gramas de crack e 20 gramas de cocaína. A polícia também localizou uma balança de precisão, centenas de embalagens para droga e R$ 1.230,00 em espécie, valor proveniente da venda dos entorpecentes.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da unidade, os presos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas e munições.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL) e a mulher ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanecem à disposição da Justiça.