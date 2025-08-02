Homem é preso por tráfico de drogas em Afonso Cláudio

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (1º), no bairro João Valim, em Afonso Cláudio. A ação foi resultado de uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Espírito Santo.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Serrano e da 2ª Companhia Independente da PMES.

Durante campana em frente a um bar, os policiais observaram movimentação suspeita envolvendo o homem, que foi abordado por diversas pessoas em atitudes típicas de comercialização de entorpecentes. Ao perceber a aproximação das equipes, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Com o suspeito, foram encontrados 21 papelotes de cocaína, um pacote com 30 gramas da droga e um tubo com 26 gramas. Também foram apreendidos aproximadamente um quilo de pó branco, possivelmente utilizado como insumo, comprimidos de cafeína, ácido bórico, lidocaína, medicamentos, uma balança de precisão, um celular e R$ 50 em dinheiro.

Ao ser interrogado, o homem confessou que mantinha o imóvel como ponto de venda e preparação de drogas, e que atuava sozinho no esquema há cerca de seis meses.

Ele foi conduzido à Denarc de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foi transferido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.