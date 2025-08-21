CEEJA de Cachoeiro promove atividade esportiva para alunos privados de liberdade

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cachoeiro de Itapemirim, promoveu uma programação especial para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) custodiados no sistema prisional.

A atividade contou com circuito funcional, jogos e dinâmicas de grupo, proporcionando momentos de integração, cooperação e incentivo à prática de atividades físicas. O objetivo foi valorizar os estudantes, estimular o trabalho em equipe, promover a socialização e fortalecer o bem-estar físico e emocional dos participantes.

Segundo o diretor do CEEJA, Isaias Ferreira da Costa, a iniciativa reforça o compromisso da escola em ampliar experiências educativas: “Para nós, do CEEJA, é fundamental construir parcerias como esta, pois elas nos permitem oferecer aos nossos estudantes, mesmo em situação de privação de liberdade, experiências que fortalecem não apenas o aprendizado, mas também a autoestima, a disciplina e a esperança de um futuro melhor.”

“Momentos como este mostram que a educação vai além da sala de aula e que, por meio do esporte, da cultura e da interação, conseguimos abrir novas possibilidades e contribuir de forma efetiva para o processo de ressocialização dos nossos alunos”, completou Isaias Ferreira da Costa.

Durante a vivência, foram trabalhados aspectos cognitivos, como noções de tempo, espaço, lateralidade, raciocínio lógico e cumprimento de regras, além de competências socioemocionais, como cooperação, respeito mútuo e comunicação. Essa combinação contribuiu para fortalecer o engajamento dos estudantes nas atividades escolares e reforçar valores importantes para a vida em sociedade.

Um dos alunos presente destacou o impacto da experiência: “Eu nunca imaginei que teria a oportunidade de viver um momento assim estando aqui. Foi uma experiência que trouxe alegria, motivação e esperança. Essas ações fazem a gente acreditar que é possível mudar, pensar em um futuro diferente e buscar um caminho melhor quando a liberdade chegar.”