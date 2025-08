Cerco Inteligente flagra moto com R$ 70 mil em débitos em Muqui

Com o auxílio do Cerco Inteligente, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) localizaram e apreenderam mais uma motocicleta que circulava de forma irregular.

O veículo, que está com o licenciamento atrasado desde 2014 e uma dívida de mais de R$ 70 mil, foi localizado e apreendido na última quarta-feira (30), em Muqui, no Sul do Estado, após passar pelo ponto base de monitoramento, estabelecido a partir do seu histórico de circulação. A maior parte do valor dos débitos se deve a multas por excesso de velocidade.

A apreensão foi resultado de uma ação conjunta entre o Detran|ES e a PMES. A motocicleta foi incluída no monitoramento do Cerco Inteligente após ser identificada como um dos veículos com maior valor de débitos no Estado. A partir daí, o sistema identificou sua circulação em Muqui, e as informações foram repassadas ao 15º Batalhão da Polícia Militar, que realizou a abordagem e a autuação. O veículo foi então removido para um pátio credenciado ao Detran|ES.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, ressaltou a importância da colaboração entre os órgãos para tirar infratores contumazes de circulação. “Esses veículos acumulam esse grande valor em débitos por estarem rotineiramente desobedecendo às leis de trânsito, principalmente multas por meio de radares.

Esse em questão está com uma dívida atual no valor de R$ 74.779,74. Acreditando na impunidade, esses condutores utilizam os veículos de forma irresponsável, colocando em risco a segurança nas vias e a vida das pessoas. Por isso é tão importante esse trabalho conjunto”, disse.