Chefe de milícia do RJ é preso em zona rural de Barra de São Francisco

Após nove dias de trabalho ininterrupto de inteligência e cerco tático, a Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da Polícia Militar, prendeu um foragido da Justiça do Rio de Janeiro. A captura ocorreu na tarde desta sexta-feira (1º), no Córrego do Recreio, zona rural de Barra de São Francisco, Noroeste do Estado.

O homem, de 44 anos, foi identificado como Jorgimar Bonifácio Machado, conhecido como “Duim”. Ele é apontado como chefe de uma organização criminosa com características de milícia e grupo de extermínio atuante em Queimados, na Baixada Fluminense (RJ).

A operação foi conduzida pela 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, em conjunto com a Força Tática e o Serviço de Inteligência do 11º Batalhão da PMES. A ação também contou com apoio técnico da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), sediada em Vitória.

Segundo o delegado Robson Peixoto, “Duim” integrava o grupo conhecido como “Caçadores de Gansos”, investigado desde 2016 por envolvimento em execuções sumárias. A facção é suspeita de promover a morte de traficantes, usuários de drogas e assaltantes, e está associada ao aumento de homicídios registrados entre 2010 e 2016 na Baixada Fluminense.

O preso tem nove registros criminais no Rio de Janeiro, incluindo homicídio qualificado, extorsão, extorsão mediante sequestro e constituição de milícia privada. Um dos crimes atribuídos a ele é o sequestro e tortura de um chefe do tráfico em 2020.

Localizado em uma área de vegetação, o suspeito se rendeu após negociação com as forças de segurança. Ele foi conduzido à 14ª Delegacia Regional e, após os procedimentos legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.