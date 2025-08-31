Segurança

Ciclista morre atropelado na BR-262, em Venda Nova do Imigrante

O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município.

Um ciclista perdeu a vida após ser atingido por um carro na última quinta-feira (28), no km 104 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante.

A vítima chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e foi encaminhada ao Hospital Padre Máximo, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município.

