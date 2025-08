Cinomose é a principal causa da morte de cachorros em Muqui, diz Ufes

Após a confirmação, a população foi orientada a não sair com cães na rua, exceto em casos de necessidade. Caso haja sintomas, o tutor deve procurar imediatamente um veterinário.

Leia também: PM apreende drogas após fuga de suspeitos em Bom Jesus do Norte

De acordo com Jankerle Neves, patologista e professora da Ufes, em um primeiro momento houve a suspeita de envenenamento em massa. Contudo, após exames e necropsias, foi confirmada a cinomose.

A Prefeitura de Muqui anunciou na última quinta-feira (31) que a principal causa da morte de mais de 200 cachorros no município foi a cinomose. A análise foi divulgada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui