PM apreende drogas após fuga de suspeitos em Bom Jesus do Norte

Uma sacola contendo entorpecentes foi apreendida pela Polícia Militar na tarde da última quarta-feira (30), em Bom Jesus do Norte. A ação ocorreu no bairro Silvana, conhecido como Beira Linha, durante patrulhamento da equipe da Rondas Ostensivas com Resultado (R.O.R.) do 3º Batalhão.

Os militares foram ao local após denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Ao chegarem ao Beco Luís Marques, indivíduos que estavam na região fugiram rapidamente ao notarem a presença das viaturas, abandonando uma sacola plástica.

Leia também: Foragido por tráfico é capturado em Mimoso do Sul

Dentro do material deixado para trás, os policiais encontraram 31 pedras de crack, 11 porções de skank e 43 pinos de cocaína. Nenhum suspeito foi localizado durante as buscas. Todo o entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município.