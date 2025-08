Clima no ES: confira a previsão do tempo para esta terça (5)

Nesta terça-feira (5), o clima no ES será marcado por tempo estável na maior parte do território capixaba. A umidade dos ventos costeiros ainda provoca chuvas rápidas entre a madrugada e manhã no litoral norte, mas o sol volta a predominar no decorrer do dia. Entretanto, nas demais regiões, o tempo permanece aberto, com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Grande Vitória terá dia seco e com ventos moderados

Na Grande Vitória, o dia será de céu limpo, com pouca nebulosidade e sem chance de chuva. O vento sopra com intensidade moderada ao longo do litoral. Contudo, as temperaturas variam entre 18 °C e 26 °C, proporcionando um clima ameno durante a manhã e mais quente à tarde.

Região Sul com clima seco e temperatura amena

Na Região Sul do Espírito Santo, o cenário é parecido: poucas nuvens e sem chance de chuva durante todo o dia. Os ventos moderados no litoral trazem leve refresco. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 16 °C e 28 °C. Já nas áreas altas, as mínimas podem chegar a 11 °C, com máxima de 21 °C.

Clima estável predomina na Região Serrana

Na Região Serrana, o tempo também se mantém firme. Não há previsão de chuva, e o céu permanece limpo ao longo do dia. Além disso, as temperaturas variam de 16 °C a 25 °C nas áreas mais baixas. Nas regiões mais elevadas, as mínimas podem cair para 11 °C, com máximas de até 20 °C.

Sol e poucas nuvens na Região Norte

Na Região Norte do ES, o dia será de sol entre poucas nuvens, sem previsão de precipitação. A temperatura mínima prevista é de 17 °C, podendo chegar a até 27 °C ao longo da tarde. O clima seco e ensolarado deve agradar os moradores e favorecer atividades ao ar livre.

Noroeste capixaba também sem previsão de chuva

O Noroeste capixaba segue o mesmo padrão das demais regiões. O clima no ES permanece seco e ensolarado, com poucas nuvens no céu. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam entre 17 °C e 27 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 16 °C a 25 °C.

Chuva rápida no litoral nordeste durante a manhã

No litoral nordeste, a umidade dos ventos ainda provoca chuvas passageiras entre a madrugada e o período da manhã. No entanto, o tempo abre durante o restante do dia. Nas demais áreas da região, o dia será de sol e clima seco. As temperaturas variam de 17 °C a 26 °C.

Ventos costeiros influenciam as condições do tempo

Assim, os ventos úmidos do oceano, especialmente no litoral norte e nordeste, são responsáveis pelas chuvas pontuais observadas nas primeiras horas do dia. Apesar disso, o sistema não tem força suficiente para manter a instabilidade, e o tempo firme predomina em quase todo o Espírito Santo.

Variação térmica chama atenção nas áreas montanhosas

As regiões serranas e áreas altas de outras regiões registram temperaturas mais baixas durante a madrugada e manhã. Mínimas de 11 °C são esperadas em locais elevados. Assim, a amplitude térmica se destaca, com diferenças de até 10 °C entre o início e o final do dia.

Clima favorece atividades ao ar livre no Estado

Com o clima no ES apresentando tempo firme e baixa probabilidade de chuva, esta terça-feira se mostra ideal para atividades externas, como caminhadas, esportes e turismo. No entanto, é importante proteger-se dos ventos mais intensos nas áreas litorâneas.

Temperaturas seguem dentro da média para agosto

As temperaturas registradas nesta terça-feira estão dentro da média histórica para o mês de agosto no Espírito Santo. A variação térmica é característica desta época do ano, marcada por dias secos, ensolarados e com noites mais frias, especialmente nas áreas serranas.

Previsão estendida indica continuidade do tempo seco

A tendência para os próximos dias é de manutenção do tempo firme em todo o estado. Entretanto, o avanço de massas de ar seco e a redução da umidade relativa do ar contribuem para a permanência do padrão climático atual. Acompanhe atualizações da previsão do clima no ES em fontes oficiais como o Incaper, Climatempo e INMET.