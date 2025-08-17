Clima no ES: confira as temperaturas para a sua região
As temperaturas variam entre mínimas de 10 °C e máximas de 27 °C. Confira como fica na sua cidade
Neste domingo (17), o tempo volta a ficar aberto em todo o estado. O céu terá poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada pelo litoral.
Confira as temperaturas por região:
- Grande Vitória — Céu com poucas nuvens e sem chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C. Em Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.
Leia também: Após frio, Brasil se prepara para terceiro veranico do ano com calor de até 40°C
- Sul — Tempo firme, com poucas nuvens. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, mínima de 13 °C e máxima de 25 °C; nas áreas altas, mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.
- Serrana — Céu aberto, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 14 °C e máxima de 25 °C; nas áreas altas, mínima de 10 °C e máxima de 22 °C.
- Norte — Tempo firme, poucas nuvens. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.
- Noroeste — Céu com poucas nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.
- Nordeste — Céu limpo e tempo firme. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui