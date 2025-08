Com apoio do Governo e Ferraço, Parque da Ilha será realidade em Cachoeiro

O Parque Urbano da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, vai sair do papel. O convênio que garante a obra foi assinado nesta sexta-feira (1º), após articulação do prefeito Theodorico Ferraço. A conquista teve apoio do Governo do Espírito Santo, por meio do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço.

Com investimento de R$ 13,1 milhões, o novo parque será um espaço de lazer, convivência e integração ambiental no centro da cidade. A estrutura ampliará as áreas públicas de uso coletivo, atendendo a uma demanda antiga da população.

“Trabalhamos com dedicação para entregar grandes obras. O parque é um sonho antigo que agora vira realidade graças à parceria com o Governo do Estado”, afirmou Theodorico Ferraço.

E tem mais!

Além da revitalização da Ilha da Luz, outros convênios firmados com o Estado somam mais de R$ 62 milhões em investimentos para Cachoeiro. Entre as intervenções, estão:

Recapeamento de 64 ruas em 22 bairros, com R$ 17,7 milhões em recursos;

Modernização do Parque de Exposições, com aporte de R$ 31,5 milhões;

Construção de muro de contenção no bairro Gilberto Machado, com investimento de R$ 2,54 milhões.

Outro destaque é a pavimentação da Rodovia do Josélio, ligando Gironda à Fábrica de Cimento Nassau. A obra será executada pelo DER-ES, com investimento de R$ 35 milhões.

O governador Renato Casagrande reforçou o compromisso com o município: “Estamos investindo em infraestrutura, mobilidade e adaptação às mudanças climáticas. Cachoeiro vive um novo momento”.

Ferraço também destacou o impacto das obras na vida da população: “Nosso compromisso é transformar a cidade com investimentos que garantam mais qualidade de vida”.

Já o vice-governador Ricardo Ferraço ressaltou o alinhamento institucional: “Celebramos avanços importantes, resultado da união entre Prefeitura e Governo. O desenvolvimento de Cachoeiro é prioridade”.

Com os novos investimentos, a cidade fortalece sua infraestrutura e se prepara para um futuro mais sustentável e integrado.