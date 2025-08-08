Começa hoje! Feira em Piúma oferece serviços gratuitos e shows em um só lugar

A partir de sexta-feira (8), Piúma recebe a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor. O evento segue até o próximo domingo (10), e oferece diversos serviços e atendimentos para a população. Mas, não é só isso! A programação conta ainda com shows musicais e culturais. O evento será realizado na Praça Oenes Taylor, no centro da cidade.

Na sexta-feira (8), a programação musical terá início às 18h com a apresentação do Coral da APAE. Às 19h, acontece a abertura oficial do evento, e em seguida, o Musical Prateado anima o público.

No sábado (9), as apresentações musicais começam a partir das 11h, com show de Vanessa Loyola, com o melhor do MPB clássico. Às 18h, Amanda Trevizolo sobe ao palco com o melhor do reggae. Em seguida, às 20h, Ronnie Silveira Pocket Show apresenta clássicos do Pop Rock. Encerrando a noite, Biro Biro e Banda apresentam o melhor do forró a partir das 22h.

A programação segue no domingo (10), Dia dos Pais. Às 11h, a Fundação do Choro se apresenta no evento. Às 16h, Bruna Lovatti apresenta o melhor do Pop Rock. Em seguida, às 18h, o Grupo Sangue Latino apresenta o melhor da MPB, e encerrando o evento, às 20h, é a vez da dupla Mateus e Rhuan apresentarem o melhor do sertanejo.

Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Durante os três dias, a Feira terá a presença de diversos estandes de órgãos públicos e entidades parceiras, como: Procon, Defensoria Pública, Polícia Científica, Aderes, CAD Único, EDP e Cesan.

Além disso, a Prefeitura da cidade também estará presente com Saúde, Meio Ambiente e Educação, reforçando a percepção de utilidade pública e permitindo que o público tenha acesso direto a informações e serviços dessas instituições em um único local.

Serviços gratuitos

Confira os serviços gratuitos ofertados durante a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, em Piúma:

Procon

Tá com dívida ou problema com empresa? O Procon vai te ajudar com atendimento gratuito para te orientar e, sempre que possível, intermediar acordos na hora, se você:

Tem dívidas em aberto com lojas, bancos, financeiras ou operadoras

Foi cobrado indevidamente

Recebeu produto ou serviço com defeito

Quer cancelar contrato ou serviço

Precisa renegociar uma compra ou conta

Ou simplesmente quer saber seus direitos como consumidor…

O que levar:

Documento com foto (RG ou CNH)

CPF

Comprovantes da dívida ou problema (faturas, boletos, prints, contratos, etc.)

CAD Único/Bolsa Família

Orientação e cadastramento

Defensoria Pública

A Defensoria Pública vai te orientar se você tem alguma dúvida ou problema nas áreas de:

Pensão alimentícia

Divórcio e guarda de filhos

Reconhecimento de paternidade

Inventário e partilha de bens

Direitos do consumidor

Acordos judiciais

Orientações sobre violência doméstica

Regularização de documentos civis

Questões ligadas à moradia, contratos ou dívidas

EDP/Cesan

Renegociação de Dívidas

Cadastro Tarifas Sociais

A equipe da EDP e da CESAN estará no evento fazendo o cadastro gratuito nas tarifas sociais, que garantem descontos reais todo mês na sua conta de energia elétrica e abastecimento de água.

Quem pode se cadastrar:

Famílias inscritas no CadÚnico

Beneficiários do BPC (LOAS)

Idosos, pessoas com deficiência, mães chefes de família em situação de vulnerabilidade

Famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa

O que levar:

RG e CPF

Número do NIS (CadÚnico)

Comprovante de residência

Última conta de energia e/ou água

Saúde

Imunização

Análises clínicas – Testes rápidos

Orientações e campanhas educativas

Acupuntura • Verificação de pressão arterial

Teste de glicose

Orientações sobre saúde mental

Massagem relaxante

Meio Ambiente

Doação de mudas

Adoção responsável de animais

Cadastro para castração

Coleta de eletrônicos e vidros

Desenvolvimento e empreendedorismo

Atendimento ao MEI

Auxílio pelo programa Nosso Crédito

Vigilância Sanitária – Orientações e informações

Fiscalização (Alvará) Agências do SICREED E SICOOB

Educação superior e oportunidades

Faculdades Anhanguera – Brindes, sorteios, Informação e oportunidades

Shows musicais

Além dos serviços gratuitos e os atendimentos, a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor em Piúma terá programação musical, cultural e gastronômica. Confira!

Sexta (8)

18h – Coral da APAE

19h – Abertura oficial

20h – Musical Prateado

Sábado (9)

8h30 as 13h – Atendimentos Sociais

11h – Vanessa Loyola (MPB clássico)

14h – Recreação Marshmallow

16h – Palestra Procon Mirim

17h – Lançamento de Livro Fabiani Taylor

18h – Amanda Trevizolo (Reggae)

20h – Ronnie Silveira Pocket Show (Pop Rock)

22h – Biro Biro e Banda (Forró)

Domingo (10)

11h – Fundação do Choro (Chorinho)

14h – Capoeira Princesa do Sul

16h – Bruna Lovatti (Pop Rock)

18h – Grupo Sangue Latino (MPB)

20h – Mateus e Rhuan (sertanejo)

Serviço

Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Quando: De 8 a 10 de agosto

Horários:

– Sexta 18h as 22h

– Sábado 8h às 13h (serviços públicos) e 13h às 22h Feira gastronômica, expositores e shows musicais.