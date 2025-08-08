Cidades

Começa hoje! Feira em Piúma oferece serviços gratuitos e shows em um só lugar

O evento segue até o próximo domingo (10), e oferece diversos serviços e atendimentos para a população

Procon Parceria Legal
Foto: divulgação/Procon

A partir de sexta-feira (8), Piúma recebe a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor. O evento segue até o próximo domingo (10), e oferece diversos serviços e atendimentos para a população. Mas, não é só isso! A programação conta ainda com shows musicais e culturais. O evento será realizado na Praça Oenes Taylor, no centro da cidade.

Na sexta-feira (8), a programação musical terá início às 18h com a apresentação do Coral da APAE. Às 19h, acontece a abertura oficial do evento, e em seguida, o Musical Prateado anima o público.

No sábado (9), as apresentações musicais começam a partir das 11h, com show de Vanessa Loyola, com o melhor do MPB clássico. Às 18h, Amanda Trevizolo sobe ao palco com o melhor do reggae. Em seguida, às 20h, Ronnie Silveira Pocket Show apresenta clássicos do Pop Rock. Encerrando a noite, Biro Biro e Banda apresentam o melhor do forró a partir das 22h.

A programação segue no domingo (10), Dia dos Pais. Às 11h, a Fundação do Choro se apresenta no evento. Às 16h, Bruna Lovatti apresenta o melhor do Pop Rock. Em seguida, às 18h, o Grupo Sangue Latino apresenta o melhor da MPB, e encerrando o evento, às 20h, é a vez da dupla Mateus e Rhuan apresentarem o melhor do sertanejo.

Durante os três dias, a Feira terá a presença de diversos estandes de órgãos públicos e entidades parceiras, como: Procon, Defensoria Pública, Polícia Científica, Aderes, CAD Único, EDP e Cesan.

Além disso, a Prefeitura da cidade também estará presente com Saúde, Meio Ambiente e Educação, reforçando a percepção de utilidade pública e permitindo que o público tenha acesso direto a informações e serviços dessas instituições em um único local.

Serviços gratuitos

Confira os serviços gratuitos ofertados durante a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, em Piúma:

Procon

Tá com dívida ou problema com empresa? O Procon vai te ajudar com atendimento gratuito para te orientar e, sempre que possível, intermediar acordos na hora, se você:

  • Tem dívidas em aberto com lojas, bancos, financeiras ou operadoras
  • Foi cobrado indevidamente
  • Recebeu produto ou serviço com defeito
  • Quer cancelar contrato ou serviço
  • Precisa renegociar uma compra ou conta
  • Ou simplesmente quer saber seus direitos como consumidor…

O que levar:

  • Documento com foto (RG ou CNH)
  • CPF
  • Comprovantes da dívida ou problema (faturas, boletos, prints, contratos, etc.)

CAD Único/Bolsa Família

  • Orientação e cadastramento

Defensoria Pública

A Defensoria Pública vai te orientar se você tem alguma dúvida ou problema nas áreas de:

  • Pensão alimentícia
  • Divórcio e guarda de filhos
  • Reconhecimento de paternidade
  • Inventário e partilha de bens
  • Direitos do consumidor
  • Acordos judiciais
  • Orientações sobre violência doméstica
  • Regularização de documentos civis
  • Questões ligadas à moradia, contratos ou dívidas

EDP/Cesan

  • Renegociação de Dívidas
  • Cadastro Tarifas Sociais

A equipe da EDP e da CESAN estará no evento fazendo o cadastro gratuito nas tarifas sociais, que garantem descontos reais todo mês na sua conta de energia elétrica e abastecimento de água.

Quem pode se cadastrar:

  • Famílias inscritas no CadÚnico
  • Beneficiários do BPC (LOAS)
  • Idosos, pessoas com deficiência, mães chefes de família em situação de vulnerabilidade
  • Famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa

O que levar:

  • RG e CPF
  • Número do NIS (CadÚnico)
  • Comprovante de residência
  • Última conta de energia e/ou água

Saúde

  • Imunização
  • Análises clínicas – Testes rápidos
  • Orientações e campanhas educativas
  • Acupuntura • Verificação de pressão arterial
  • Teste de glicose
  • Orientações sobre saúde mental
  • Massagem relaxante

Meio Ambiente

  • Doação de mudas
  • Adoção responsável de animais
  • Cadastro para castração
  • Coleta de eletrônicos e vidros

Desenvolvimento e empreendedorismo

  • Atendimento ao MEI
  • Auxílio pelo programa Nosso Crédito
  • Vigilância Sanitária – Orientações e informações
  • Fiscalização (Alvará) Agências do SICREED E SICOOB

Educação superior e oportunidades

  • Faculdades Anhanguera – Brindes, sorteios, Informação e oportunidades

Shows musicais

Além dos serviços gratuitos e os atendimentos, a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor em Piúma terá programação musical, cultural e gastronômica. Confira!

Sexta (8)

  • 18h – Coral da APAE
  • 19h – Abertura oficial
  • 20h – Musical Prateado

Sábado (9)

  • 8h30 as 13h – Atendimentos Sociais
  • 11h – Vanessa Loyola (MPB clássico)
  • 14h – Recreação Marshmallow
  • 16h – Palestra Procon Mirim
  • 17h – Lançamento de Livro Fabiani Taylor
  • 18h – Amanda Trevizolo (Reggae)
  • 20h – Ronnie Silveira Pocket Show (Pop Rock)
  • 22h – Biro Biro e Banda (Forró)

Domingo (10)

  • 11h – Fundação do Choro (Chorinho)
  • 14h – Capoeira Princesa do Sul
  • 16h – Bruna Lovatti (Pop Rock)
  • 18h – Grupo Sangue Latino (MPB)
  • 20h – Mateus e Rhuan (sertanejo)

Serviço

Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

  • Quando: De 8 a 10 de agosto
  • Horários:

– Sexta 18h as 22h

– Sábado 8h às 13h (serviços públicos) e 13h às 22h Feira gastronômica, expositores e shows musicais.

  • Local: Praça Oenes Taylor
  • Endereço: Rua Jair Cardoso de Novaes – Centro de Piúma

