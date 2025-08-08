Começa hoje! Feira em Piúma oferece serviços gratuitos e shows em um só lugar

A partir de sexta-feira (8), Piúma recebe a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor. O evento segue até o próximo domingo (10), e oferece diversos serviços e atendimentos para a população. Mas, não é só isso! A programação conta ainda com shows musicais e culturais. O evento será realizado na Praça Oenes Taylor, no centro da cidade.
Na sexta-feira (8), a programação musical terá início às 18h com a apresentação do Coral da APAE. Às 19h, acontece a abertura oficial do evento, e em seguida, o Musical Prateado anima o público.
No sábado (9), as apresentações musicais começam a partir das 11h, com show de Vanessa Loyola, com o melhor do MPB clássico. Às 18h, Amanda Trevizolo sobe ao palco com o melhor do reggae. Em seguida, às 20h, Ronnie Silveira Pocket Show apresenta clássicos do Pop Rock. Encerrando a noite, Biro Biro e Banda apresentam o melhor do forró a partir das 22h.
A programação segue no domingo (10), Dia dos Pais. Às 11h, a Fundação do Choro se apresenta no evento. Às 16h, Bruna Lovatti apresenta o melhor do Pop Rock. Em seguida, às 18h, o Grupo Sangue Latino apresenta o melhor da MPB, e encerrando o evento, às 20h, é a vez da dupla Mateus e Rhuan apresentarem o melhor do sertanejo.
Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor
Durante os três dias, a Feira terá a presença de diversos estandes de órgãos públicos e entidades parceiras, como: Procon, Defensoria Pública, Polícia Científica, Aderes, CAD Único, EDP e Cesan.
Além disso, a Prefeitura da cidade também estará presente com Saúde, Meio Ambiente e Educação, reforçando a percepção de utilidade pública e permitindo que o público tenha acesso direto a informações e serviços dessas instituições em um único local.
Serviços gratuitos
Confira os serviços gratuitos ofertados durante a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, em Piúma:
Procon
Tá com dívida ou problema com empresa? O Procon vai te ajudar com atendimento gratuito para te orientar e, sempre que possível, intermediar acordos na hora, se você:
- Tem dívidas em aberto com lojas, bancos, financeiras ou operadoras
- Foi cobrado indevidamente
- Recebeu produto ou serviço com defeito
- Quer cancelar contrato ou serviço
- Precisa renegociar uma compra ou conta
- Ou simplesmente quer saber seus direitos como consumidor…
O que levar:
- Documento com foto (RG ou CNH)
- CPF
- Comprovantes da dívida ou problema (faturas, boletos, prints, contratos, etc.)
CAD Único/Bolsa Família
- Orientação e cadastramento
Defensoria Pública
A Defensoria Pública vai te orientar se você tem alguma dúvida ou problema nas áreas de:
- Pensão alimentícia
- Divórcio e guarda de filhos
- Reconhecimento de paternidade
- Inventário e partilha de bens
- Direitos do consumidor
- Acordos judiciais
- Orientações sobre violência doméstica
- Regularização de documentos civis
- Questões ligadas à moradia, contratos ou dívidas
EDP/Cesan
- Renegociação de Dívidas
- Cadastro Tarifas Sociais
A equipe da EDP e da CESAN estará no evento fazendo o cadastro gratuito nas tarifas sociais, que garantem descontos reais todo mês na sua conta de energia elétrica e abastecimento de água.
Quem pode se cadastrar:
- Famílias inscritas no CadÚnico
- Beneficiários do BPC (LOAS)
- Idosos, pessoas com deficiência, mães chefes de família em situação de vulnerabilidade
- Famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa
O que levar:
- RG e CPF
- Número do NIS (CadÚnico)
- Comprovante de residência
- Última conta de energia e/ou água
Saúde
- Imunização
- Análises clínicas – Testes rápidos
- Orientações e campanhas educativas
- Acupuntura • Verificação de pressão arterial
- Teste de glicose
- Orientações sobre saúde mental
- Massagem relaxante
Meio Ambiente
- Doação de mudas
- Adoção responsável de animais
- Cadastro para castração
- Coleta de eletrônicos e vidros
Desenvolvimento e empreendedorismo
- Atendimento ao MEI
- Auxílio pelo programa Nosso Crédito
- Vigilância Sanitária – Orientações e informações
- Fiscalização (Alvará) Agências do SICREED E SICOOB
Educação superior e oportunidades
- Faculdades Anhanguera – Brindes, sorteios, Informação e oportunidades
Shows musicais
Além dos serviços gratuitos e os atendimentos, a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor em Piúma terá programação musical, cultural e gastronômica. Confira!
Sexta (8)
- 18h – Coral da APAE
- 19h – Abertura oficial
- 20h – Musical Prateado
Sábado (9)
- 8h30 as 13h – Atendimentos Sociais
- 11h – Vanessa Loyola (MPB clássico)
- 14h – Recreação Marshmallow
- 16h – Palestra Procon Mirim
- 17h – Lançamento de Livro Fabiani Taylor
- 18h – Amanda Trevizolo (Reggae)
- 20h – Ronnie Silveira Pocket Show (Pop Rock)
- 22h – Biro Biro e Banda (Forró)
Domingo (10)
- 11h – Fundação do Choro (Chorinho)
- 14h – Capoeira Princesa do Sul
- 16h – Bruna Lovatti (Pop Rock)
- 18h – Grupo Sangue Latino (MPB)
- 20h – Mateus e Rhuan (sertanejo)
Serviço
Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor
- Quando: De 8 a 10 de agosto
- Horários:
– Sexta 18h as 22h
– Sábado 8h às 13h (serviços públicos) e 13h às 22h Feira gastronômica, expositores e shows musicais.
- Local: Praça Oenes Taylor
- Endereço: Rua Jair Cardoso de Novaes – Centro de Piúma
