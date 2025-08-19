Como fugir das multidões: os 10 destinos europeus para férias tranquilas

O verão na Europa é um pedaço do paraíso das férias. Nada se compara a aproveitar o sol nas praias da Itália, Espanha ou Riviera Francesa. Que tal tomar um gole do seu spritz favorito em um belo terraço ou um mergulho relaxante nas águas azul-turquesa? Nem vamos começar a falar da belíssima arquitetura histórica.

Mas sejamos realistas. Quase todos os destinos de sonho na Europa ficam superlotados no verão. Imagine Paris com turistas suados a bloquearem o seu olhar para a Torre Eiffel ou a tentarem atirar uma moeda nas fontes de Roma.

Neste verão, vale a pena evitar esses lugares lotados e optar por destinos alternativos nas proximidades. Confira as nossas sugestões abaixo.

Salzkammergut (Áustria)

Fuja das multidões da cidade de Salzburgo e vá para o distrito dos lagos de Salzkammergut. A região é pontilhada de lagos cristalinos, cidades termais que lembram cabanas e montanhas cujas sombras dançam na água.

É impossível recusar as águas termais e os spas de Bad Ischl e Bad Aussee. Você pode pedalar pelos lagos, fazer passeios de barco ou relaxar em um café à beira do lago com uma fatia de Sachertorte.

Paros (Grécia)

Paros tem todo o coração e a alma de Santorini, sem as hordas de turistas e os preços inflacionados. Os prédios caiados e as igrejas com cúpulas azuis são igualmente fotogênicos, mas você não precisará lutar para tirar a foto perfeita.

As praias aqui são deslumbrantes, especialmente Kolymbithres, com suas formações graníticas. As vilas de pescadores ainda parecem autênticas, e as tavernas servem frutos do mar frescos a preços acessíveis. Você pode até conversar com os moradores locais em vez de simplesmente passar correndo.

Alpes Julianos (Eslovênia)

Os Alpes Julianos da Eslovênia oferecem todo o drama montanhoso da Suíça sem os preços suíços. O Lago Bled pode estar no radar de todos agora, mas aventure-se mais a fundo na região e você encontrará trilhas intocadas e cabanas de montanha que servem vinhos locais incríveis. O Rio Soča serpenteia por vales tão verdes que parecem artificiais. Você pode praticar rafting, canyoning ou simplesmente sentar-se à beira da água com uma cerveja gelada.

Leipzig (Alemanha)

Na falta de uma descrição melhor, Leipzig é a prima mais descolada de Berlim. A cena musical daqui vai te deixar de queixo caído. A vida noturna rivaliza com a de Berlim, e a arquitetura é deslumbrante mesmo sem as hordas de turistas.

O centro histórico mistura um toque medieval com a energia moderna. Você pode passar horas passeando pelo bairro artístico de Spinnerei, que antigamente era uma fábrica de algodão e agora abriga mais de 100 artistas. As cervejarias são menos lotadas, os restaurantes são baratos e os moradores locais são mais falantes.

Sanremo (Itália)

Se quiser fugir das multidões da Riviera Francesa, pule Mônaco e vá para a ensolarada Sanremo. Estamos falando de uma cidade litorânea bonita e tranquila na Riviera Italiana. Ela ostenta todo o charme de Mônaco sem o caos, desde calçadões com palmeiras e jardins floridos até a arquitetura da belle époque.

Tudo em Sanremo presta homenagem ao glamour do velho mundo, incluindo o famoso Casinò di Sanremo. Não se deixe enganar pelo nome: este é muito mais do que um cassino. Aqui, você pode admirar o deslumbrante design Art Nouveau, assistir a um espetáculo no teatro interno ou relaxar com vista para o mar. É claro que o local também conta com mais de 400 caça-níqueis e mesas para blackjack, roleta e outros jogos divertidos de assistir, incluindo aqueles encontrados nas melhores plataformas de casino online. Prepare-se para um traje casual elegante.

Hvar (Croácia)

As ilhas da Croácia estão em alta, mas a maioria dos turistas ainda está presa ao continente (só Dubrovnik recebeu mais de 1,7 milhão de pernoites no último semestre). Hvar oferece todas as maravilhas da costa croata sem precisar se misturar com essas multidões.

Os campos de lavanda aqui são lindos no verão, e o centro histórico tem aquela vibe mediterrânea perfeita. As praias são menos lotadas, os restaurantes são mais acessíveis e você consegue encontrar um lugar para assistir ao pôr do sol sem precisar ficar cercado de paus de selfie.

Alta Badia (Itália)

Os picos das Dolomitas estão fora de questão (pelo menos até a multidão diminuir). Alta Badia encantará seu coração com o mesmo cenário montanhoso dramático, mas não o bombardeará com turistas suados.

A região é conhecida por sua gastronomia, já que os chalés de montanha costumam ter estrelas Michelin. No verão, os teleféricos levam você a trilhas de caminhada e rotas de via ferrata.

Pic du Midi (França)

Esqueça as multidões em observatórios populares. O Pic du Midi, nos Pireneus Franceses, oferece algumas das melhores vistas das estrelas da Europa. O observatório fica a pouco menos de 3.000 m de altitude, com vistas cristalinas do céu noturno. Durante o dia, o panorama da montanha é de tirar o fôlego. À noite, especialmente durante chuvas de meteoros, a vista se torna mágica.

Cinque Terre (Itália)

Quando todos estiverem indo para o sul, para a Costa Amalfitana, vá para o norte, para Cinque Terre. A série de cinco vilas de pescadores no topo de penhascos é um verdadeiro deleite para os olhos. As casas em tons pastéis parecem ter sido pintadas por um artista que se alegrou demais com a paleta de cores.

As trilhas conectam cada cidade, e você pode saborear frutos do mar frescos direto dos barcos. O pequeno porto de Vernazza é deslumbrante, especialmente quando a luz do entardecer atinge suas fachadas coloridas.

Arquipélago de Estocolmo (Suécia)

Todo mundo pensa em ilhas mediterrâneas, mas o arquipélago de Estocolmo oferece um tipo diferente de férias em uma ilha. Com mais de 30.000 ilhas e recifes, esqueça a ideia de ficar sem diversão indo de ilha em ilha.

As balsas facilitam a travessia de ilha em ilha, e cada ilha oferece algo especial. Algumas têm praias arenosas, outras têm costões rochosos perfeitos para mergulho. Os longos dias de verão permitem que você aproveite o ar livre até tarde, e os frutos do mar são incrivelmente frescos.